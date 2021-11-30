Дмитрий Кулеба: «На этот раз кровопролитие будет намного серьезнее» (Die Zeit, Германия)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает войну с Россией и требует полной поддержки Запада — не только дипломатической, но и военной. Он грозит Западу «серьезным кровопролитием» и утверждает, будто Москва пытается дестабилизировать страну. Но доказательств своих слов министр не приводит.

Россия вновь накапливает войска в украинском приграничье. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, об угрозе нападения и о связях с ЕС.

"Цайт": Господин Кулеба, недавно США опубликовали информацию своих спецслужб насчет того, что Россия собирает войска в непосредственной близости от границы с Украиной. Вы предупреждаете, что это может быть предзнаменованием нового российского вторжения. Насколько серьезна ситуация?

Кулеба: Это настоящая, подлинная угроза… Станет ли эта угроза настоящим военным конфликтом, зависит от двух факторов. От способности Украины сопротивляться и от того, получит ли она поддержку от своих партнеров. Наша цель - предотвратить ухудшение ситуации.

"Цайт": А какую цель преследует Россия?

Кулеба: Россияне с 2014 года преследуют одну и ту же цель - дестабилизировать Украину и другие европейские страны. Все они должны признать то, как Россия представляет себе международные отношения. Для того, чтобы заставить нас всех согласиться со своим мнением, Россия применяет военную агрессию и дезинформацию. А также пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в других странах… Нам нужна от западных стран не только словесная поддержка. Нам нужна стратегия отпугивания России, которая состоит из трех элементов. Первый - это четкое политическое послание России насчет того, кем она является. Это послание уже отправлено. Второе - это ряд санкций и других ограничений прав России. В Москве уже знают, что такие санкции уже подготавливаются Западом… Остался третий элемент - военная поддержка Украины.

Дополнительное вооружение Украины западными военными средствами ни в коем случае не разожжет конфликт. Такое обвинение я категорически отвергаю… С некоторыми европейскими странами мы уже наладили взаимывогодное сотрудничество насчет поставок нам военных средств, с другими - пока нет. Но оружие - оно, совсем как деньги, любит тишину. Поэтому я предпочел бы больше не высказываться на эту тему.

"Цайт": Открывает ли такое сотрудничество для Украины дверь в НАТО или ЕС?

Кулеба: Членство Украины в обеих этих организациях - это только вопрос времени. Мы - естественная часть европейского и атлантического сообществ… А что касается Минских соглашений, то их нарушили не мы, применив дроны, а русские, когда подвезли к линии фронта 120-миллиметровые гаубицы.

Комментарии читателей:

SuperMario27

Кулеба обвиняет русских в том, что они "развязали войну в восточно-украинском регионе, в Донбассе, - войну, которая до сих пор продолжается".

Так это русские, значит, начали АТО?

Nursoirgendwie

Как может такая тонкая полоска земли, какой являются ДНР и ЛНР, так долго сопротивляться куда большей силе - всей остальной части Украины? У них нет никакого тылового обеспечения, нет даже заводов, производящих оружие и боеприпасы. А ведь эти боеприпасы нужно еще подвезти на линию фронта - обеспечить логистику. Конечно же, там не обошлось без русских солдат. Без них и без России Донбасс никогда не смог бы вести войну.

Kein Tagelohner

А почему бы Донбассу не вести войну? Это украинские военные первыми стали убивать так называемых сепаратистов. Целые поселки и пригороды подверглись еще в 2014 году бомбардировке украинских сил. И все только потому, что они не приняли произошедший в Киеве путч. При виде того, что делают с этими людьми, Россия оказала им поддержку. Вот эту последовательность событий не надо забывать. А еще неплохо бы ответить на вопрос, почему Киев отверг и продолжает отвергать предложение этих несогласных с путчем людей насчет переговоров.

DingoEurope

Лавров, это не ты ли вещаешь? Опросы общественного мнения, проведенные сразу после начала боевых действий, показывают обратное: сепаратисты получили минимальную поддержку населения. Их отвергали и называли русскими захватчиками.

Korzhik

И это чьи же опросы такие вещи сообщают? Кто их проводил?

Rahus

"Украинские военные первыми стали убивать сепаратистов". Это же ничем не доказанная ерунда! На самом деле сепаратисты и их русские помощники - вот кто начал насилие. И это было насилие против людей, которые оставались верными Украине. Вот сообщение "Тагесцайтунг" со ссылкой на НГО (негосударственные организации). Вот заголовок:

"Война на Украине: замучены, изнасилованы, насмерть забиты".

А вот текст: "НГО сообщают о тысячах нарушений прав человека в Донбассе. Большинство из них совершаются повстанцами в контролируемых ими районах. "Я умоляла их не бить меня и сообщила, что я беременна. Но они только отвечали, что нет ничего плохого в смерти какой-то там дерьмово-украинской патриотки. Они стали тыкать в меня сигаретами, а я после множества ударов на третьем месяце беременности стала истекать кровью. И тогда я потеряла сознание…" - вот что пишет "Тайгесцайтунг".

А насчет путча в Киеве - так российский командир Гиркин-Стрелков еще до всяких событий в Киеве был четко намерен вызвать раскол на Украине.

Al Pointer II

Каково же ваше представление об истинном течении дел на Украине, если вы на седьмом году с начала "антитеррористической операции" такое говорите? (Антитеррористическая операция - сокращенно АТО, теперь называется "Операция объединенных сил" и обозначает подавление не признавших переворот 2014 года в Киеве сил на востоке Украины - прим. ИноСМИ) - если вы и теперь абсолютно неправильно определяете само это понятие - АТО? Выражение АТО было придумано в Киеве специально для того, чтобы избежать слов "гражданская война" или даже слова "война". Это чистый эвфемизм для обозначения очень некрасивых вещей, и придуман он был не теми, кого вы совершенно несправедливо обвиняете в начале войны.

Rahus

Думаю, предупреждения господина Кулебы должны серьезно восприниматься и всем Евросоюзом, и просто мирно настроенными людьми в Европе.

Zonin

Вы что-то слишком возбуждены. На самом деле, говоря о войне с Россией, Кулеба уводит нас от реальных проблем в мир своих фантазий.

Симон Брюннер (Simone Brunner) Йоханна Рот (Johanna Roth)