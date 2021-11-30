Daily Express (Великобритания): Путин запускает новую гиперзвуковую ракету с Балтийского щита, пока ЕС опасается начала войны

Россия провела испытания ракеты «Циркон» в Белом море, пишет Daily Express. Автор статьи отмечает важность этого шага на фоне напряженности в отношениях Запада и лично Путина. При этом многие читатели издания не разделяют эту позицию.

Россия испытала новую гиперзвуковую ракету, в то время как напряженность в отношениях с Западом продолжает нарастать.

Россия совершила испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", развивающей скорость в 6670 миль в час, с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. Ракета, летящая со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, успешно достигла цели, находившейся на удалении более 400 километров.

Между тем напряженность в отношениях между Западом и Владимиром Путиным из-за концентрации российских войск на границе с Украиной продолжает расти.

Ранее 18 ноября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету с фрегата в Белом море.

В прошлом месяце Москва впервые запустила "Циркон" с подлодки.

Президент Путин назвал эту ракету частью своего арсенала непревзойденных систем вооружения.

Министерство обороны России сообщило, что подлодка "Северодвинск" запустила ракету, успешно поразив намеченную цель в Баренцевом море.

В прошлом месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия опережает Запад в сфере создания гиперзвукового оружия.

По словам Борисова, Москва намерена сохранять лидирующую позицию: "Мы вырвались вперед, особенно в области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, - сказал он. - Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество".

А между тем Россия, стянув войска к границе с Украиной, спровоцировала страх вторжения.

На прошлой неделе США заявили, что для ответа Москве рассматриваются "все варианты".

"Как вы понимаете, все варианты рассматриваются. У нас есть набор инструментов, который включает целый комплекс вариантов", - сказала в пятницу Карен Донфрид (Karen Donfried), помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

По словам Донфрид, "большое и необычное" скопление российских войск будет занимать одно из главных мест в повестке саммита НАТО.

"Альянсу предстоит решить, какими будут следующие шаги НАТО, - сказала она. - На следующей неделе мы обсудим наше мнение относительно происходящего на российско-украинской границе. Мы начнем разговор о том, каковы наши варианты, и что НАТО как альянс хочет вместе предпринять".

В последние недели официальные лица США, НАТО и Украины подняли тревогу из-за передвижений российских войск.

Глава украинской военной разведки сообщил Military Times, что Россия сконцентрировала около украинской границы 92 тысячи военнослужащих и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

Москва назвала эти заявления провокационными и выступила в защиту права перемещать собственные войска по своему усмотрению.

Комментарии читателей:

JohntheGuiri

В статье не объяснили, зачем в заголовке упоминают Балтийский щит. Express хотел сказать, что ракеты запустили из Норвегии, Швеции или Финляндии? Поразительно!

The Kurgen

Возможно, России нужно разместить 300 военных баз вокруг США, а Китаю 400, чтобы уравнять ситуацию.

Bill Klinton

Думаю, все мировые лидеры знают, что следующая война обернется для планеты/человечества катастрофой. Чтобы начать её, нужно быть по-настоящему сумасшедшим.

The RAGE Express

Возможно, нам нужно задуматься об улучшении отношений с Россией, чтобы усилить давление на ЕС, который с каждым разом всё больше походит на врага. В этом году Франция вела себя более агрессивно и воинственно, чем Россия в предыдущие десять лет.

SuperTrump

Путин, нужно было целиться в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, так бы Европу освободили.

Кэти Харрис (Katie Harris)