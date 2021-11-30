Северный флот РФ ввел особый режим службы из-за морозов

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В частях и соединениях Северного флота (СФ) России введен особый режим несения службы из-за морозов, сокращено пребывание военных на открытом воздухе, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"В связи с резким понижением температуры в местах дислокации сил и войск Северного флота региональным центром управления штаба СФ по указанию командующего флотом адмирала Александра Моисеева объявлен сигнал "Холод". Он действует уже несколько дней", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра Северного флота холодная погода в Заполярье продержится ещё несколько дней. В настоящее время среднесуточное значение температуры воздуха в местах дислокации сил флота колеблется от минус 20 до минус 30 градусов Цельсия, сообщили военные.

"Сокращено пребывание личного состава на открытом воздухе, ограничен выезд автотранспорта из частей, проведены дополнительные проверки котельных, обеспечивающих теплом военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Северного флота. Также приняты иные меры для обеспечения обороноспособности межвидового объединения в условиях низких температур, предотвращения аварий и поломок вооружения военной и специальной техники, переохлаждения личного состава", - говорится в сообщении.

"На боевых кораблях и судах обеспечения, особенно на выполняющих задачи в море, проводятся мероприятия по борьбе с обледенением", - сообщил Северный флот.

Северный флот (штаб в Североморске, Мурманская область) - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.