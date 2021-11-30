Ростех запатентовал умный прицел

Специалисты Новосибирского приборостроительного завода разработали насадку к прицелам, автоматически рассчитывающую поправки на ветер, баллистику и дальность.

Получив данные от баллистического вычислителя, метеодатчика и дальномера, система производит необходимые расчеты и корректирует положение прицельной марки.

- Насадка предназначена для любых типов гражданских прицелов к спортивному или охотничьему оружию. Автоматизация позволит пользователю не отвлекаться на расчеты - ему остается лишь метить в центр перекрестия и попадать в цель, - приводит пресс-служба Ростеха слова индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.

На разработку оформлен российский патент. Новосибирский приборостроительный завод - один из ведущих российских производителей оптических и коллиматорных прицелов, приборов наблюдения.

Антон Валагин