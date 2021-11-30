Войти
WarSpot

Боевая техника получит «кожу» хамелеона

389
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Французы создали динамический камуфляж для бронетехники. На выставке оборонных инноваций, проходившей на прошлой неделе в Париже, Французское агентство по оборонным закупкам (DGA) представило ряд перспективных разработок.

Одной из самых интересных технологий стал Caméléon. Проект по разработке динамического камуфляжа был запущен ещё в 2008 году и спустя два года запатентован DGA. Теперь же проект «дозрел» до стадии демонстратора.

Демонстрация проекта Caméléon

По словам разработчиков, камуфляжная система состоит из пиксельных экранов, которым управляет система искусственного интеллекта. Благодаря возможности отслеживания окружающей обстановки и быстрой смены цвета панели бронетехника становится незаметной в видимом и тепловом инфракрасном диапазоне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
AI
Похожие новости
20.08.2021
Член коллегии ВПК Осыко: наши оружейники умеют делать оружие на века
20.07.2021
Замглавы концерна "Алмаз-Антей": наши новые разработки — ответы на угрозы авиабезопасности
26.05.2021
Обзор новой военной доктрины Великобритании
12.05.2021
«Посланник» из будущего
19.09.2016
Беспилотники наделят интеллектом, чтобы сбивать воздушные цели
25.02.2014
Небо России закроют надежным куполом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта