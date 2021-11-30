Боевая техника получит «кожу» хамелеона

Французы создали динамический камуфляж для бронетехники. На выставке оборонных инноваций, проходившей на прошлой неделе в Париже, Французское агентство по оборонным закупкам (DGA) представило ряд перспективных разработок.

Одной из самых интересных технологий стал Caméléon. Проект по разработке динамического камуфляжа был запущен ещё в 2008 году и спустя два года запатентован DGA. Теперь же проект «дозрел» до стадии демонстратора.

Демонстрация проекта Caméléon

По словам разработчиков, камуфляжная система состоит из пиксельных экранов, которым управляет система искусственного интеллекта. Благодаря возможности отслеживания окружающей обстановки и быстрой смены цвета панели бронетехника становится незаметной в видимом и тепловом инфракрасном диапазоне.