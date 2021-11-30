Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171

ЦАМТО, 29 ноября. Россия на минувшей неделе передала Вооруженным силам Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 29 ноября посольство РФ в Мали и Нигере.

"26 ноября состоялась официальная церемония передачи четырех российских военно-транспортных вертолетов Ми-171 в состав Вооруженных сил Республики Мали с участием президента переходного периода А.Гойты и премьер-министра Ш.Майги", – говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Ранее глава МИД страны Абдулай Диоп сообщил в интервью "РИА Новости", что Мали нуждается в поставках российской авиатехники и подготовке квалифицированного персонала.