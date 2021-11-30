Маршалом и адмиралом теперь можно быть до 70 лет- Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, был установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет.

С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет, пишет РИА Новости.