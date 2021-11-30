Войти
ТАСС

Правительство вручило премию в области космической деятельности

425
0
0
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Награду получили 48 специалистов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 50 человек стали лауреатами премии правительства России им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Премии присуждены 48 специалистам в области космической деятельности", - сказал Борисов во время торжественной церемонии вручения премии в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

В разных номинациях премии получили коллективы АО "Композит", Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космического центра "Прогресс", АО "Информационные спутниковые системы" им. Академика Решетнева", Машиностроительного конструкторского бюро "Искра" имени И. И. Картукова, Государственного научного центра РФ "Исследовательский центр имени М. В. Келдыша" и других предприятий.

Премия правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности вручается раз в пять лет с 2001 года. В этом году вручение проходит в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Искра МКБ
ИСС Решетнева
Центр Келдыша
ЦПК Гагарина
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
23.08.2021
Роскосмос на «Армии-2021»
06.09.2017
Стандарт для испытателя
23.09.2013
Земельно-имущественная реформа космического ведомства
11.09.2013
Вклад в инновационное развитие России
11.07.2012
Внеземная оптимизация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта