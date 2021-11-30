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Интерфакс-АВН

"Швабе" создает "умного помощника" для точной стрельбы в цель

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Стенд холдинга «Швабе»
Стенд холдинга «Швабе» на Международной оружейной выставке «ARMS & Hunting – 2015» в Москве.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" разрабатывают "умную" систему для гражданских прицелов, которая поможет спортсменам и охотникам стрелять максимально точно.

"С помощью этой системы поправки на метеоусловия, баллистику и дальность просчитываются автоматически, без участия человека, которому остаётся только навести центр перекрестия на цель и нажать спуск", - сказано в сообщении, размещённом на сайте "Ростеха" в понедельник.

Устройство, представляющее специальную насадку для прицелов, создается специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ, входит в холдинг "Швабе"). Насадка синхронизируется с датчиками погодных условий, баллистическим вычислителем, дальномером и корректирует положение прицельного знака.

Индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев пояснил, что насадка предназначена для любых прицелов к спортивному либо охотничьему оружию.

"Это новое техническое решение, на данный момент на него оформлен российский патент. Автоматизация прицелов позволит пользователю не отвлекаться на постоянно меняющийся ветер и расчёт расстояния до цели - остается лишь метить в центр перекрестия и попадать в цель", - сказал Оздоев, слова которого приведены в сообщении.

Предполагается, что изобретение может быть использовано с любыми прицелами и, прежде всего, с наиболее популярными гражданскими моделями НПЗ: ПО4х24, ПО6х36, ПО3-6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПЗ
Ростех
Швабе ОАО
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