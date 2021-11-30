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Российская газета

В Египте открылась международная выставка вооружений EDEX-2021

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Макет российского танка Т-90МС на Международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Макет российского танка Т-90МС на Международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Крупнейшая на африканском континенте международная выставка оборонной промышленности и вооружений EDEX 2021 стартовала в столице Египта Каире. Свои разработки на этом военно-техническом форуме представят восемь российских корпораций.

EDEX 2021 проводится в Египте второй раз. Первая выставка проводилась в 2018 году. Тогда на ней присутствовали более 30 тысяч посетителей.

Сейчас, в этом крупном военно-техническом форуме, который продлится до 2 декабря, принимают участие более 400 компаний из 42 стран. Россию в Египте представят восемь корпораций.

В частности, концерн "Уралвагонзавод привез в Египет макет новейшего боевого танка Т-90МС и созданную на его базе боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Как отметили представители "Уралвагонзавода", танки семейства Т-90 и бронемашины на их базе не теряют эффективность в песчаных пустынях и горах. Это важно при их эксплуатации в ближневосточных странах, где летом средняя дневная температура составляет 45-50 градусов, а ночью - 15 градусов по Цельсию. По сравнению с базовой моделью танк Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование.

В июне 2021 года танк успешно прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Ближневосточных покупателей также должен заинтересовать российский "Терминатор". Эта боевая машина поддержки танков в 2017 году прошла испытания в Сирии, после чего Минобороны РФ приняло решение о закупке этих машин для армии.

Успешный опыт боевого применения "Терминаторов" в Ближневосточном регионе, должен заинтересовать потенциальных покупателей.

В выставке также примет участие российский концерн "Алмаз - Антей". На EDEX - 2021 холдинг продемонстрирует модели зенитной ракетной системы большой дальности "Антей-4000", зенитного ракетного комплекса средней дальности "Викинг" и ЗРС С-350 "Витязь".

Кроме того специалистам будут представлены зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ".

Как сообщил заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, "экспозиция Концерна на EDEX - 2021 сформирована с ориентиром на особенности и потребности региона Ближнего Востока и Северной Африки". Он отметил, что "Алмаз - Антей" неоднократно доказывал, что является надежным партнером - поставщиком лучших средств ПВО и радиолокации, которые способны обеспечить надежное прикрытие отдельных районов и целых стран от ударов с воздуха.

Холдинг "Вертолеты России" представит на EDEX-2021 ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35П, а также военно-транспортный Ми-17В-5.

Кроме того, в рамках выставки для стран, эксплуатирующих наши винторылые машины, будут представлены различные сервисные решения для обеспечения их летной годности и своевременного обслуживания. Как отметили в холдинге, сейчас страны Ближнего Востока и Северной Африки обладают одним из крупнейших в мире парков российских вертолетов. На сегодняшний день в регионе эксплуатируется свыше 500 вертолетов российского и советского производства.


Александр Степанов

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