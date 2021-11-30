Рогозин заявил, что частота полетов к новой орбитальной станции будет выше, чем к МКС

Гендиректор Роскосмоса отметил, что "уже дал поручение генконструктору РКК "Энергия" рассмотреть вопрос создания пилотируемого и грузового корабля для полетов к РОСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Частота полетов к перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет выше, чем к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в понедельник.

"Частота полетов будет выше, чем сейчас, поэтому он [корабль] тем более должен быть дешевым", - сказал Рогозин после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год.

По словам главы Роскосмоса, он уже дал поручение генконструктору РКК "Энергия" Владимиру Соловьеву рассмотреть вопрос создания универсального пилотируемого и грузового корабля, так называемого "Орленка", для полетов к РОСС. "В РКК "Энергия" обязательно пропишут не только архитектуру РОСС, но и как туда летать", - отметил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, облегченная версия корабля получила название "Орленок". Ранее в Роскосмосе сообщили, что при создании "Орленка" будет использовано не менее 90% составляющих корабля "Орел". Этот корабль будет двухместным и более легким, чем четырехместный "Орел".

Ранее Рогозин заявлял, что новые технические средства для пилотируемой космонавтики появятся у РФ на рубеже 2026-2027 годов.