Рогозин заявил, что проект "Венера-Д" должен быть обязательно реализован до 2030 года

В противном случае Россия "вывалится" из тройки великих космических держав, считает глава Роскосмоса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия "вывалится" из тройки великих космических держав, если не реализует проект "Венера-Д" до 2030 года, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"До 2030 года надо сделать [проект] в любом случае, иначе мы вывалимся из тройки великих космических держав", - отметил Рогозин в понедельник после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год.

По словам главы Роскосмоса, если США откажутся от участия в проекте, Россия все равно реализует его, но в этом случае аппарат будет иметь другой функционал. Кроме того, для реализации может быть рассмотрен другой иностранный партнер.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщал ТАСС, что в России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Рогозин сообщал ранее, что Россия планирует, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. При этом в Роскосмосе подчеркивали, что госкорпорация не отказывается от сотрудничества с США по проекту "Венера-Д", а планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.