Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что проект "Венера-Д" должен быть обязательно реализован до 2030 года

387
0
0
Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA
Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA.
Источник изображения: NASA

В противном случае Россия "вывалится" из тройки великих космических держав, считает глава Роскосмоса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия "вывалится" из тройки великих космических держав, если не реализует проект "Венера-Д" до 2030 года, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"До 2030 года надо сделать [проект] в любом случае, иначе мы вывалимся из тройки великих космических держав", - отметил Рогозин в понедельник после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год.

По словам главы Роскосмоса, если США откажутся от участия в проекте, Россия все равно реализует его, но в этом случае аппарат будет иметь другой функционал. Кроме того, для реализации может быть рассмотрен другой иностранный партнер.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщал ТАСС, что в России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Рогозин сообщал ранее, что Россия планирует, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. При этом в Роскосмосе подчеркивали, что госкорпорация не отказывается от сотрудничества с США по проекту "Венера-Д", а планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.09.2020
Российско-американская миссия "Венера-Д" проверит наличие жизни на Венере - ученый
17.06.2020
Громкие дела о госизмене и разглашении гостайны в отношении российских ученых
03.02.2020
Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
05.02.2013
Негативная "Энергия" российского космоса
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта