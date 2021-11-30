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Известия.ru

В Белоруссии заявили об обострении обстановки у границ страны

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Минск вынужден планировать ответные меры. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин журналистам после совещания по вопросам военной безопасности.

«Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры», — заявил Хренин.

Кроме того, Хренин отметил, что страны НАТО наращивают потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии: развертывают воинские формирования, закупают современные образцы вооружения.

«Особую озабоченность вызывают закупки танков «Абрамс», зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами», — уточнил министр.

Ранее в этот день Хренин также сообщил, что Белоруссия проведет новые военные учения при участии России. Они будут направлены на отработку защиты южных границ страны. При этом глава минобороны Белоруссии отметил, что Москва и Минск не планирует проводить масштабные учение наподобие «Запада».

25 ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границ Белоруссии важны поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией.

18 ноября министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства.

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Белоруссия
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Продукция
F-35
HIMARS
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Patriot ЗРК
Проекты
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