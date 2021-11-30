Институт Роскосмоса разработает аппаратуру для обеспечения лазерной межспутниковой связи

Как уточнил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко, подобная аппаратура позволит передавать информацию практически в реальном времени

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш разработает аппаратуру для организации высокоскоростных линий связи между низкоорбитальными спутниками и Землей. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"НИР "Лазер" является технологической работой в области межспутниковой лазерной связи. Исследования позволят создать аппаратуру для организации высокоскоростных линий связи между низкоорбитальными космическими аппаратами, а также передачи информации на Землю", - отметил Блошенко.

Как уточнил исполнительный директор Роскосмоса, подобная аппаратура позволит передавать информацию практически в реальном времени.

Также ЦНИИмаш изготовит макеты унифицированных масштабируемых платформ малой размерности для серийного изготовления в рамках НИР "Типоряд". Они составят основу космических систем связи, оптико-электронного и радиолокационного наблюдения. "Переход к серийному производству приведет к удешевлению космической техники и, соответственно, конечных услуг для потребителей", - пояснил Блошенко.

Научно-исследовательскими работами по созданию макетов унифицированных платформ (НИР "Типоряд"), гибкой цифровой нагрузки (НИР "Цифра") и бортовой аппаратуры лазерной связи (НИР "Лазер") будет заниматься головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш. Работы будут проводиться в рамках программы "Сфера".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.