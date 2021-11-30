Греция получила американские бронемашины М1117 ASV Guardian

Греческая армия начала вооружаться поддержанной американской бронетехникой. Вчера, 28 ноября, портал greekcitytimes.com сообщил о том, что первая партия из 1200 заказанных бронетранспортёров прибыла из США в Грецию.

В 2019 году США и Греция достигли соглашения о передаче 1200 колёсных бронированных машин М1117 ASV Guardian (4×4) из запасов американской армии. Бронетехника передаётся бесплатно, но, как принято при таких процедурах, принимающая сторона оплачивает расконсервацию, техническое обслуживание, транспортировку и обучение персонала.

Бронемашины М1117 ASV Guardian для ВС Греции Источник изображения: greekcitytimes.com

Таким образом Греции М1117 ASV Guardian обошлись в €70 000 за единицу, не считая вооружения. Экономия получилась существенной, поскольку американская армия закупала их по $800 000 за единицу.

М1117 ASV Guardian выпускался компанией Textron Marine & Land Systems в нескольких модификациях. В версии бронетранспортёра машина вмещает 10 человек с учётом экипажа, её снаряженная масса составляет 14,4 т, а 8,6-литровый двигатель разгоняет её до 100 км/ч. М1117 штатно оснащается системой кругового обзора и кондиционером.

Также вскоре Греция должна получить подержанные боевые машины пехоты Bradley M2A2 из американских запасов.