VRT500: каким будет первый российский «несоветский» вертолет

В 2022 году Россия испытает новый легкий соосный вертолет VRT500

В наступающем 2022 году первый полет должен совершить легкий соосный вертолет VRT500. В отличие от большинства отечественных программ в вертолетной сфере, он не имеет советских «генеалогических предшественников» и выпускается под новым брендом. Каким будет VRT500 - в авторской колонке военного обозревателя, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова специально для «Газеты.Ru».

Платформа, которую создавали «с нуля»

Рыночная ниша легкого многоцелевого вертолета массой до двух тонн, вместимостью пять-шесть человек, очень широка. Такие машины, как Eurocopter AS350 (сейчас, после ребрендинга, Airbus Helicopters H125) и Robinson R66, эксплуатируются в мире многими сотнями. Даже в России до недавнего времени за неимением аналогов закупали зарубежные машины - москвичам давно знакомы похожие на белую вытянутую пилюлю «Мессершмитты» Bo 105 (самые настоящие «Мессеры» - единственное, пожалуй, удачное детище этой фирмы после войны и до растворения в Airbus), а AS350 служат в спецназе «Росгвардии».

Не для всех задач оптимальны машины семейства Ми-8/17. В СССР нишу легкого вертолета занимал Ми-2, который производился в Польше и по понятным причинам дальнейшее его развитие с 1990-х годов пошло без нашего участия. Сейчас ситуация несколько выправилась с серией «Ансата», но казанский вертолет несколько больше, как и Ка-226, к тому же оба они двухдвигательные. Если для ряда государственных задач это не всегда во вред - в санитарной авиации или пожаротушении это можно полноценно использовать, то для административных задач или обучения летчиков, да и в качестве пассажирского вертолета лишние габариты и лишняя стоимость эксплуатации порой совершенно не окупаются.

Было ясно, что для успешного развития «Вертолетам России» нужно, как и другим ведущим вертолетостроительным концернам мира, иметь свое присутствие в этой нише. При этом понятно было, что платформу нужно создавать с нуля, для чего пошли на рискованный шаг - внутри образованного слиянием «Камова» и «Миля» холдинга образовали молодое конструкторское бюро «ВР-Технологии» с собственным, новым, брендовым индексом VRT.

Кроме VRT500 они занимаются и беспилотниками вертолетного типа, в частности грузовой VRT300, также построенный по соосной схеме, выходит на сертификационные испытания.

VRT-500 был впервые публично представлен публике в виде полноразмерного макета в 2018 году на профильной московской выставке HeliRussia. В 2019 году он был впервые показан на международном авиасалоне МАКС в Жуковском. Там же был подписан первый дилерский контракт - малазийская Ludev Aviation запланировала заняться продвижением вертолета в регионе и заявила о желании приобрести в первой партии пять вертолетов.

Осенью того же года к ней присоединилась шведская Rotorcraft Nordic AB, которая запланировала заняться его продвижением в Скандинавии и в качестве первого заказа планирует приобрести десять машин. Первый внутренний заказ последовал в мае 2021 года - на HeliRussia компания «Русские Вертолетные Системы» (крупный оператор, предоставляющий государственным и частным заказчикам ряд услуг, в том числе услуги санавиации или обучение персонала, главный эксплуатант «Ансатов») подписала контракт на пять вертолетов.

Отверточная сборка в Италии

Видна экспортная ориентированность программы. А для успешного продвижения отечественного вертолета на мировые рынки, особенно в наше сложное санкционно-политическое время, требовалось по документам иметь максимально «правильную» прописку. Тут пригодились зарубежные партнеры, заинтересовавшиеся перспективным проектом, - эмиратский «экономический совет» Tawazun (занимается госзакупками ОАЭ, в том числе для полиции и армии) масштабно инвестировал в проект, совместное предприятие было названо Aeroter и получило формальную сингапурскую прописку.

Впрочем, на должности CEO Aeroter на недавнем Dubai Airshow новые контракты подписывал человек с «традиционным сингапурским» именем Александр Охонько, недавно возглавлявший, по совпадению, «ВР-Технологии». Так что проект все еще российский, но со способствующим продвижению иностранным участием.

Для упрощения международной сертификации «Вертолеты России» приобрели итальянскую фирму Vertex Aero, небольшое дизайн-бюро, имеющее главную ценность, - европейский сертификат авиапроизводителя, что позволит сразу же получать для VRT500 всемирно признаваемый сертификат EASA - это сократит на год, а то и больше время поставок.

Полезна для продаваемых на экспорт вертолетов будет и формальная итальянская прописка производства, при том, что очевидно речь идет об отверточной сборке без локализации, достаточно привычной вещи в авиационной сфере. Нестыдный прогресс будет - от поставки еще не так давно автомобилей из Европы с открученными креслами и дверям для «производства в России» до поставки в ту сторону вертолетов со снятыми лопастями для этих же целей.

VRT500 делает ставку на фирменную для российского вертолетостроения схему с соосными несущими винтами. Она достаточно сложна и требует опыта в реализации - благо он есть и, мягко говоря, немаленький: Ка-8, «дедушке» всех машин Камова, построенных по соосной схеме, в следующем году исполняется 75 лет.

За труды при реализации соосная схема платит целым рядом плюсов - раз подъемную силу создают два вращающихся в противоположном направлении винта, то их диаметр можно сделать меньше и отказаться от хвостового винта. А это уменьшение габаритов, возможность организации заднего входа в кабину (это важно, например, для медицинских задач) и повышение безопасности для людей на земле.

Вертолет планируется многоцелевым, с различными вариантами модульной комплектации, от различных пассажирских версий до медицинских, полицейских, военных, учебных. За счет отказа от хвостового винта получилось убрать двигатель под потолок и получить салон самого высокого в классе объема с развитым «багажником». В комплектации планируется перевозка пяти пассажиров и одного пилота, в грузовой - до 730 кг грузов, дальность до 860 км, крейсерская скорость 240 км/ч. При этом масса пустого вертолета заявлена всего 920 кг.

В Дубае в ноябре этого года был впервые показан комплексный натурный стенд вертолета - настоящий фюзеляж с бортовыми системами, уже участвующий в наземной фазе испытаний. В начале 2022 года планируется закончить сборку первого летного борта, в том же году совершить первый полет.

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Александр Ермаков