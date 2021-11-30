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Известия.ru

Минобороны РФ провело противокорабельные учения в Черном море

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

«Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по уничтожению кораблей условного противника в акватории Черного моря», — рассказали в военном ведомстве.

Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke. В маневрах были задействованы дивизионы дислоцированных на полуострове Тамань комплексов. В ходе учений были выполнены условные пуски ракет.

26 ноября военный эксперт Владислав Шурыгин сказал «Известиям», что обстановку в Черноморском регионе можно назвать напряженной уже год, причем, по его словам, градус напряженности вряд ли снизится. Эксперт предположил, что военные корабли Соединенных Штатов и их союзников будут заходить в Черное море на постоянной основе.

Ранее, 25 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke. Он вошел в акваторию Черного моря ранее в тот день. В Шестом флоте США отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.


17 ноября ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота класса USNS John Lenthall, а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

13 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он отметил, что у Минобороны было предложение тоже провести свои незапланированные учения, но глава государства счел это нецелесообразным.

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