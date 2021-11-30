Войти
Lenta.ru

Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году

424
1
0
Источник изображения: Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Первые 15 вертолетов Ка-52М «Аллигатор» поступят на вооружение армии России в 2022 году. Всего Минобороны получит 30 боевых машин в рамках контракта, заключенного с холдингом «Вертолеты России» на выставке «Армия-2021». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первая партия вертолетов поступит в 2022 году, а вторая — в 2023-м, то есть Минобороны будет получать по 15 машин в год. Для внутренних заказчиков каждый из «супераллигаторов» будет стоить 1,075 миллиарда рублей. Однако указанная стоимость не включает боеприпасы, запчасти и другие расходные материалы.

Ка-52М является модернизированной версией разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который выпускается с 2010 года. На новых машинах будет установлена оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, позволяющий повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.

Первый полет Ка-52М состоялся в 2020 году на авиазаводе «Прогресс» в Приморском крае. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.


Александр Еникеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
25.08.2021
"Вертолеты России" и ПСБ заключили договор о финансировании ААК "Прогресс" на сумму 40 млрд. рублей
20.11.2020
Минобороны РФ получило все заказанные на 2020 год Ка-52
21.08.2020
Ростех представит порядка 70 новинок на форуме "Армия-2020"
26.11.2019
Производитель вертолетов "Аллигатор" получил новые заказы
19.01.2016
Объем производства вертолетов на арсеньевском заводе «Прогрессе» существенно возрастет
1 комментарий
№1
30.11.2021 04:58
Плюс Ми-28,по ударным вертолетам все идет очень хорошо.
Видать старые по Ка-52 закрыли уже.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта