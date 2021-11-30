Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году

Первые 15 вертолетов Ка-52М «Аллигатор» поступят на вооружение армии России в 2022 году. Всего Минобороны получит 30 боевых машин в рамках контракта, заключенного с холдингом «Вертолеты России» на выставке «Армия-2021». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первая партия вертолетов поступит в 2022 году, а вторая — в 2023-м, то есть Минобороны будет получать по 15 машин в год. Для внутренних заказчиков каждый из «супераллигаторов» будет стоить 1,075 миллиарда рублей. Однако указанная стоимость не включает боеприпасы, запчасти и другие расходные материалы.

Ка-52М является модернизированной версией разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который выпускается с 2010 года. На новых машинах будет установлена оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, позволяющий повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.

Первый полет Ка-52М состоялся в 2020 году на авиазаводе «Прогресс» в Приморском крае. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.

Александр Еникеев