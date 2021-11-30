"Технодинамика" впервые представила в Египте современные боеприпасы

Образцы военной продукции, разработанной на базе «НИМИ им. В.В.Бахирева», на выставке вооружения и военной техники «Gulf Defence and Aerospace - 2017» в Эль-Кувейт (Кувейт).

ЦАМТО, 29 ноября. Объединенная экспозиция холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех впервые представлена на международной выставке оборонной промышленности EDEX 2021 в Каире.

Компания демонстрирует около 30 образцов боеприпасов нового поколения, а также парашютно-десантную технику.

В рамках экспозиции "Технодинамики" НИМИ им. В.В.Бахирева представил широкую номенклатуру боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии калибром от 57 до 152 мм. Центральное место в экспозиции заняла линейка танковых боеприпасов 125-мм калибра и новинки – "Манго-М" и "Свинец-2". Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным, в том числе, усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, ДОТ и другим бронированным целям. Их ключевая особенность в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 – повышенная бронепробиваемость на уровне более 20% по сравнению со штатным образцом.

"Выставка EDEX 2021 вызывает большой интерес у предприятий российской оборонной промышленности. Во-первых, Египет проявляет традиционный интерес к продукции наших предприятий. В том числе это связано с тем, что на вооружении армии находится большое количество танков, БТР и гаубиц российского и советского производства. Во-вторых, выставка объединяет в себе два крупнейших рынка – Ближний Восток и Африканский континент. Учитывая все это, надеемся, что работа в рамках выставки пройдет максимально плодотворно, и мы станем традиционными участниками египетских мероприятий оборонной промышленности", – отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

В рамках экспозиции также демонстрируются самые известные и успешные разработки НПО "Базальт". Особого внимания заслуживает реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, которая является первой в мире и пока единственной системой противотанкового оружия, способной преодолевать любые известные комплексы активной защиты бронетехники.

Для обучения личного состава приемам стрельбы из гранатометных комплексов в НПО "Базальт" создана целая линейка практического учебного имущества, например ПУИ-26 к реактивной противотанковой гранате РПГ-26.

В части авиационных бомб основного назначения на форуме представлена объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500ПМВ. Изделие поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу, обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Предназначена для всевысотного применения как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолетов. Особенно эффективна при применении в горных условиях.

Еще один экспонат, который представлен на выставке, – универсальная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-500У, которая поражает военно-промышленные объекты, легкобронированную технику, железнодорожные узлы, войсковые фортификационные сооружения, живую силу, обеспечивает надповерхностное, мгновенно-контактное и замедленное действие.

Среди авиабомб специального назначения следует отметить практическую авиационную бомбу П-50Т, которая предназначена для обучения летного состава бомбометанию и может быть использована в любое время суток, а также М6 (М6Т) – авиабомбу, созданную для обучения личного состава ПВО и ВВС и имитирующую воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах. Конструкция мишени и тары М6 позволяет обеспечить ее хранение и применение в любых климатических условиях, в том числе в тропиках.

Кроме того, на стенде "Технодинамики" экспонируются взрыватели нового поколения производства НПО "Поиск". Так, взрыватель И-346 предназначен для комплектования универсальной электрической самонаводящейся торпеды ТЭ-2, имеет высокий уровень безопасности и надежности в условиях эксплуатации и аварийных ситуациях. Взрыватель оснащен механизмом, обеспечивающим его взведение при удалении торпеды на безопасное расстояние от носителя, а также имеет контактный датчик цели, срабатывающий при различных углах встречи с целью, устойчивый к возмущающим воздействиям, возникающим при ходе торпеды и при соседних взрывах. В случае промаха по цели подрыв торпеды осуществляется при помощи механизма самоликвидации.

В экспозиции "Технодинамики" можно увидеть и образцы парашютно-десантной техники производства Ивановского парашютного завода "Полет". В частности, парашютную систему специального назначения Invisible. Она предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков с высот 900-8000 м на скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/ч при общей полетной массе до 190 кг. Парашютная система состоит из основного тринадцатисекционного парашюта типа "крыло" площадью 32,5 кв. м, запасного девятисекционного площадью 27 кв. м и ранца с подвесной системой. Дальность полета под основным парашютом с высоты 8 км с учетом попутного ветра – до 60 км. Для долгого нахождения под куполом на системе предусмотрено специальное сиденье. Вес системы – не более 21 кг. При этом на ранце предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг, установлена система навигации "Транзит" и электронный страхующий прибор. Invisible оборудован дополнительным поясным обхватом для крепления снаряжения, например кислородного оборудования, а также быстроразъемными карабинами для оперативного освобождения от подвесной системы после приземления.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".