Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет

Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9210") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020.

ЦАМТО, 29 ноября. К открытию в Египте Второй Международной выставки оборонной продукции EDEX 2021 (Каир, 29 ноября – 2 декабря) ЦАМТО публикует статистический материал по положению Египта в структуре мирового импорта вооружений в период 2013-2020 гг.

Структура импорта Египта по странам-экспортерам в 2013-2020 гг. и прогноз на период 2021-2024 гг.

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного импорта Египта по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 26,727 млрд. долл.

С этим показателем Египет по объему фактического импорта вооружений по периоду 2013-2020 гг. занимают 4 место в мире.

Для сравнения: первое место занимает Саудовская Аравия (74,539 млрд. долл.), второе место – Индия (53,390 млрд. долл.), третье место – Австралия (35,106 млрд. долл.).

За период 2013-2020 гг. Египет сформировал пакет заказов на импорт ПВН в объеме 30,763 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; заявленные намерения по импорту не учитываются).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2013-2020 гг. занимает Франция – 9,450 млрд. долл. (35,36% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 10,620 млрд. долл. (34,52%).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2013-2020 гг. занимает Россия – 9,291 млрд. долл. (34,76%). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов – 12,290 млрд. долл. (39,95%). Портфель заказов, сформированный Россией, является самым крупным среди всех экспортеров ВиВТ Египту.

Третье место в рейтинге занимают США – 4,826 млрд. долл. (18,08%). Портфель заказов – 1,178 млрд. долл. (3,83%).

Последующие места занимают Германия – 1,518 млрд. долл. (портфель заказов – 1,458 млрд. долл.), Испания – 680 млн. долл. (портфель заказов – 560 млн. долл.), Китай – 384 млн. долл. (портфель заказов – 860 млн. долл.), ОАЭ – 364 млн. долл. (портфель заказов – также 364 млн. долл.), Украина – 106,9 млн. долл. (портфель заказов – 59,4 млн. долл.), Беларусь – 66,7 млн. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не заключено) и Турция – 20 млн. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не заключено).

Поставки вооружений Египту в 2013-2020 гг. также реализовали (в порядке убывания объемов) Словакия, Греция, ЮАР, Великобритания и Болгария.

В целом в 2013-2020 гг. Египет импортировал вооружение из 15 стран.

В 2021-2024 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений, объем импорта Египта, по оценке ЦАМТО, составит 15,553 млрд. долл. против 15,823 млрд. долл. в 2017-2020 гг. и 10,904 млрд. долл. в 2013-2016 гг.

С этим объемом (15,553 млрд. долл.) Египет переместится в рейтинге с четвертого на 8 место.

Для сравнения: первое место в рейтинге по прогнозируемому импорту ВиВТ в 2021-2024 гг. занимает Индия (49,611 млрд. долл.), второе место – Саудовская Аравия (32,348 млрд. долл.), третье место – Катар (31,930 млрд. долл.), четвертое место – Кувейт (21,455 млрд. долл.), пятое место – Австралия (18,520 млрд. долл.), шестое место – Япония (16,029 млрд. долл.) и седьмое место – ОАЭ (15,786 млрд. долл.).

На текущий момент лидером по прогнозируемому стоимостному объему экспорта ВиВТ Египту в период 2021-2024 гг. (согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке) является Россия (4,267 млрд. долл.), второе место занимает Франция – 4,170 млрд. долл.), третье место – Италия (3,118 млрд. долл.), четвертое место – Германия (1,635 млрд. долл.), пятое место – США (1,523 млрд. долл.), шестое место – Китай (около 500 млн. долл.).