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ЦАМТО

Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет

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Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9210") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020
Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9210") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020.
Источник изображения: Андрей Нейман / vk.com/nskplanes

ЦАМТО, 29 ноября. К открытию в Египте Второй Международной выставки оборонной продукции EDEX 2021 (Каир, 29 ноября – 2 декабря) ЦАМТО публикует статистический материал по положению Египта в структуре мирового импорта вооружений в период 2013-2020 гг.

Структура импорта Египта по странам-экспортерам в 2013-2020 гг. и прогноз на период 2021-2024 гг.

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного импорта Египта по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 26,727 млрд. долл.

С этим показателем Египет по объему фактического импорта вооружений по периоду 2013-2020 гг. занимают 4 место в мире.

Для сравнения: первое место занимает Саудовская Аравия (74,539 млрд. долл.), второе место Индия (53,390 млрд. долл.), третье место Австралия (35,106 млрд. долл.).

За период 2013-2020 гг. Египет сформировал пакет заказов на импорт ПВН в объеме 30,763 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; заявленные намерения по импорту не учитываются).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2013-2020 гг. занимает Франция – 9,450 млрд. долл. (35,36% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 10,620 млрд. долл. (34,52%).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Египту в период 2013-2020 гг. занимает Россия – 9,291 млрд. долл. (34,76%). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов – 12,290 млрд. долл. (39,95%). Портфель заказов, сформированный Россией, является самым крупным среди всех экспортеров ВиВТ Египту.

Третье место в рейтинге занимают США – 4,826 млрд. долл. (18,08%). Портфель заказов – 1,178 млрд. долл. (3,83%).

Последующие места занимают Германия – 1,518 млрд. долл. (портфель заказов – 1,458 млрд. долл.), Испания – 680 млн. долл. (портфель заказов – 560 млн. долл.), Китай – 384 млн. долл. (портфель заказов – 860 млн. долл.), ОАЭ – 364 млн. долл. (портфель заказов – также 364 млн. долл.), Украина – 106,9 млн. долл. (портфель заказов – 59,4 млн. долл.), Беларусь – 66,7 млн. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не заключено) и Турция – 20 млн. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не заключено).

Поставки вооружений Египту в 2013-2020 гг. также реализовали (в порядке убывания объемов) Словакия, Греция, ЮАР, Великобритания и Болгария.

В целом в 2013-2020 гг. Египет импортировал вооружение из 15 стран.

В 2021-2024 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений, объем импорта Египта, по оценке ЦАМТО, составит 15,553 млрд. долл. против 15,823 млрд. долл. в 2017-2020 гг. и 10,904 млрд. долл. в 2013-2016 гг.

С этим объемом (15,553 млрд. долл.) Египет переместится в рейтинге с четвертого на 8 место.

Для сравнения: первое место в рейтинге по прогнозируемому импорту ВиВТ в 2021-2024 гг. занимает Индия (49,611 млрд. долл.), второе место Саудовская Аравия (32,348 млрд. долл.), третье место Катар (31,930 млрд. долл.), четвертое место Кувейт (21,455 млрд. долл.), пятое место Австралия (18,520 млрд. долл.), шестое место Япония (16,029 млрд. долл.) и седьмое место ОАЭ (15,786 млрд. долл.).

На текущий момент лидером по прогнозируемому стоимостному объему экспорта ВиВТ Египту в период 2021-2024 гг. (согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке) является Россия (4,267 млрд. долл.), второе место занимает Франция – 4,170 млрд. долл.), третье место – Италия (3,118 млрд. долл.), четвертое место – Германия (1,635 млрд. долл.), пятое место – США (1,523 млрд. долл.), шестое место – Китай (около 500 млн. долл.).

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Страны
Австpалия
Белоруссия
Болгария
Великобритания
Германия
Греция
Египет
Индия
Испания
Италия
Катар
Китай
Кувейт
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Словакия
США
Турция
Украина
Франция
ЮАР
Япония
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