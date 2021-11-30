"Росэлектроника" представляет на EDEX 2021 комплексы связи, средства РЭБ и АСУ последнего поколения

ЦАМТО, 29 ноября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на выставке EDEX 2021 в Египте решения для обеспечения связи и управления в войсках.

Концерн "Созвездие" демонстрирует на EDEX 2021 унифицированную командно-штабную машину Р-149МА1, предназначенную для обеспечения управления и связи должностных лиц бригадного уровня на стоянке и в движении. Изделие может применяться и в оперативном звене.

Также на выставке концерн представляет автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления наземной КВ и УКВ радиосвязи тактического звена РБ-301А-Е. Изделие предназначено для обнаружения, определения местоположения и распознавания источников радиоизлучения – узлов связи, радиосетей и линий КВ, УКВ наземной радиосвязи тактического звена управления, а также радиолиний сотовой и транковой связи с последующим их радиоэлектронным подавлением.

Посетители выставки ознакомятся с возможностями многофункционального комплекса радиоэлектронного подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ. Изделие выполняет радиоэлектронную разведку, радиопеленгование и постановку помех средствам УКВ связи. Для защиты личного состава комплекс способен ставить маскирующую аэрозольную завесу протяженностью более 100 м с помощью установленных на шасси пусковых установок с аэрозольными боеприпасами.

Кроме того, в рамках выставочной экспозиции концерн "Созвездие" представит различные радиостанции СВЧ, КВ и УКВ диапазонов.

НПП "Рубин" показывает на EDEX 2021 два вида модуля разведки и управления 9С932-1 - на гусеничном и на колесном шасси. Модуль входит в состав единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т".

Также на выставке представлена командно-наблюдательная машина 83т289-1.4 из состава комплекса средств автоматизированного управления противотанковыми формированиями.

Еще одно изделие НПП "Рубин", с которым могут ознакомиться гости выставки, – машина разведки и управления командира взвода ПЗРК 9С937.

"Предприятия "Росэлектроники" ведут активное сотрудничество со странами Северной Африки и, в особенности, с Египтом, который является давним стратегическим партнером России. На EDEX 2021 мы демонстрируем нашу наиболее перспективную с точки зрения поставок на экспорт продукцию – это АСУ средствами ВВС и ПВО, а также комплексы радиоэлектронной борьбы и аппаратуру связи", – сообщили в "Росэлектронике".