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Российская газета

Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео

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Минобороны опубликовало видео загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Сложнейшую операцию провели военные Козельского соединения РВСН под Калугой.

56-тонную ракету длиной 22,5 метра опустили в стартовую шахту при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Это полуприцеп на 16 огромных колесах, который к месту загрузки доставил танковый тягач.

Далее трейлер с ракетой, заключенной в транспортно-пусковой контейнер, отцепили от грузовика. При помощи мощных гидравлических домкратов агрегат поднялся над шахтой вертикально, затем контейнер с ракетой начал медленно опускаться на стартовую позицию.

Загрузка заняла несколько часов. В кадр попала и процедура открывания крышки пусковой шахты. Для этого член пускового расчета одновременно нажал двумя руками кнопки на своем пульте.

- Козельское соединение - первое, которое перевооружается на МБР "Ярс" шахтного базирования, - отметили в Минобороны.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
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