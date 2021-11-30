Доля современных образцов техники в войсках РХБ защиты ВВО составляет более 60%

ЦАМТО, 29 ноября. В настоящее время доля современных образцов техники в соединениях и воинских частях войск РХБ защиты составляет более 60%.

В текущем году получено более 30 образцов, в том числе это средства аэрозольного применения и комплекты специальной обработки. Кроме того, это новинки из комплектов дегазации, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации очагов заражения различного характера, в том числе и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Продолжается обеспечение войск современными средствами защиты органов дыхания и кожи, а также дегазационными комплектами.

Кроме того, в войсках РХБ защиты ВВО немаловажное место занимает роботизированная техника. На вооружении состоят комплексы, которые позволяют в кратчайшие сроки (в том числе и дистанционно) обнаружить зараженное облако либо границы зон заражения, определить тип вещества и принять меры к ликвидации последствий.

Все подразделения войск РХБ защиты сегодня полностью укомплектованы необходимыми техническими средствами. Полное переоснащение войск РХБ защиты ВВО спланировано до 2025 года, сообщает пресс-служба округа.