ЦАМТО, 29 ноября. Во второй декаде ноября на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" Минобороны Республики Беларусь одним из предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, проведены первые стрельбовые испытания РСЗО "Флейта".

Изделие разработано в инициативном порядке, за счет собственных средств организации.

В ходе испытаний проверены и подтверждены конструкторские решения, применяемые при создании опытного образца. Подтверждена возможность в короткие сроки осуществить подготовку к ведению огня, выполнить огневую задачу и провести смену огневой позиции.

РСЗО "Флейта" представляет собой легкобронированный автомобиль ASILAK, оснащенный пакетом из 80 направляющих для неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 и предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск и сил специальных операций, уничтожения открытой и укрытой живой силы противника, небронированной и легкобронированной техники, поражения артиллерийских и минометных батарей, решения других огневых задач.

Для повышения точностных характеристик и возможности использования боевой машины в составе группы под руководством единого органа управления, РСЗО "Флейта" оснащается автоматизированной системой управления огнем (АСУ) "Альянс", а также бортовым навигационным комплексом (БНК).

Ранее изделие прошло цикл ходовых испытаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.