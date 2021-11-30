МЗКТ продолжает испытания бронетранспортера V-2

ЦАМТО, 29 ноября. После презентации Минским заводом колесных тягачей новинки сезона 2021 года – бронетранспортера V-2 МЗКТ-690003 (8х8) – с сентября начались плановые исследовательские испытания боевой машины.

По результатам проведенных испытаний получены положительные результаты как при движении БТР по суше, так и на плаву.

БТР МЗКТ-690003 (8х8) предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения сил противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей противника.

Бронетранспортер имеет цельносварной бронекорпус с аппарелью в кормовой части и оснащен БИУС, ЦНШ, Run-Flat, фильтровентиляционной установкой, системой пожаротушения, дымоудаления, системой видеообзора, лебедкой самовытаскивания.

БТР массой 20 т имеет баллистическую защиту Бр4, противоминную защиту STANAG 4569 Level 2a/2b, клиренс 520 мм, может двигаться по воде вплавь со скоростью 10 км/ч и до 110 км/ч по суше.

Изделие оснащено двигателем мощностью 550 л.с., автоматической коробкой передач, принудительной блокировкой дифференциалов, дизельгенераторной установкой.

БТР V-2 создан с учетом всех новейших требований, предъявляемых к современным боевым бронированным машинам, и представляет собой универсальную платформу, на которую можно монтировать необитаемые боевые модули с различными типами вооружения.

Уже в базовой конфигурации был достигнут достаточно высокий уровень характеристик. Кроме того, создан определенный задел для последующих модернизаций. В машине заложен запас по грузоподъемности, что позволит в перспективе, по мере необходимости, оснащать БТР дополнительным оборудованием и вооружением.

Полноприводная бронированная боевая машина оборудована водометными движителями, обеспечивающими форсирование рек и иных водных преград.

В настоящее время согласованы тактико-технические задания, которые предусматривают разработку двух модификаций боевой машины для Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Планируется, что в течение двух лет изделия пройдут полный комплекс испытаний и будут приняты на вооружение ВС РБ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.