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ЦАМТО

В 2022 году в ВКС будут поставлены на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе с гиперзвуковым вооружением

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Андрей Юдин
Андрей Юдин.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 29 ноября. В 2022 году будут поставлены на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым вооружением. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По его словам, "в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 ед. основных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, что позволит достичь уровня современности в 89%".

А.Юдин подчеркнул, что "спланированные мероприятия позволят обеспечить гарантированное выполнение всех задач, поставленных перед Воздушно-космическими силами".

Оценивая предварительные результаты текущего года, А.Юдин сообщил, что "предприятия ОПК в целом по 2021 году поставят в войска свыше 250 ед. новой техники, из них более 150 ед. авиационной техники, порядка 60 образцов вооружения, военной и специальной техники противовоздушной обороны и свыше 40 образцов техники космических войск. Среди них новейшие многоцелевые истребители Су-57 и Су-35С, боевые вертолеты Ми-28НМ, Ка-52, учебно-тренировочные самолеты первоначальной летной подготовки ДА-42Т, беспилотные летательные аппараты различных классов, зенитные ракетные системы С-350, С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", перспективные ракеты-носители "Ангара", разгонные блоки "Персей" и космические аппараты военного назначения".

Кроме того, по его словам, "в целом по текущему году будет завершен ремонт с модернизацией более 200 образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил".

А.Юдин подчеркнул, что "в настоящее время идет активная фаза поставки вооружения в войска, и с учетом выполнения организациями промышленности своих обязательств к концу текущего года доля современных образцов ВВСТ составит 87%, а исправность достигнет 83%".

"Также в ходе перевооружения на современные образцы техники в воинские части Воздушно-космических сил поступило более 420 комплектов техники связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления", – отметил А.Юдин в интервью газете "Красная звезда".

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96К6 Панцирь-С1
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Ми-28Н
ПАК ФА
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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