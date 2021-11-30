ВМС Индии приняли на вооружение четвертую НАПЛ класса "Кальвари"

ЦАМТО, 29 ноября. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 25 ноября на военно-морской базе в Мумбаи официальной церемонии принятия на вооружение ВМС страны четвертой из шести заказанных НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари").

Четвертая НАПЛ серии, получившая название "Вела", была спущена на воду в мае 2019 года и передана заказчику 9 ноября 2021 года. НАПЛ войдет в боевой состав подводного флота Западного командования ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). Новые НАПЛ заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи шестой НАПЛ перенесен на конец 2022 или начало 2023 года.

Строительство головной НАПЛ серии началась в декабре 2006 года. ВМС Индии подлодка "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая подлодка серии, "Хандери", была принята на вооружение ВМС Индии в сентябре 2019 года, третья, "Карандж" (Karanj), в марте 2021 года.

Пятая подводная лодка, "Вагир", была спущена на воду в ноябре 2020 года. Шестая НАПЛ "Вагшир" (Vagsheer) также находится в стадии постройки и, вероятно, будет спущена на воду до конца 2021 года. Ожидается, что все шесть подлодок класса "Кальвари" будут приняты на вооружение к концу 2022 или началу 2023 года.

Длина НАПЛ класса "Кальвари" составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – 1615/1775 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и может применять торпеды, а также противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2. Боекомплект – 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты, мины). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.