«Российская армия захватит Балтию за 96 часов. Дальше не пройдет»

Эксперт рассказал об ошибках США при оценке тыла Вооруженных сил России

Российская армия не в состоянии вести продолжительную войну на территории Европы из-за ограниченных логистических возможностей. Об этом пишет американское издание War on the Rocks. Ключевая проблема - состояние железнодорожного полотна в России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался насколько справедливы подобные утверждения.

Этот материал в War on the Rocks получил название «Кормление медведя: пристальный взгляд на логистику российской армии с учетом политики свершившихся фактов». Это объемный материал, в котором авторы поднимают множество вопросов материального обеспечения и гипотетического ведения боевых действий в Европе.

War on the Rocks позиционирует себя как «влиятельное издание и площадка для дискуссий на широкие темы оборонной политики и безопасности». Портал является партером департамента оборонных исследований Техасского университета в Остине.

«Хотя у российской армии определенно есть боевая мощь для реализации этих сценариев, но есть ли у России необходимые силы тылового обеспечения для поддержки этих операций?» - задается вопросом War on the Rocks.

По мнению издания, в первых операциях российские войска могут выполнить ближайшие задачи, но затем проблемы материально-технического обеспечения потребуют перерывов в ведении боевых действий. По этим причинам «захваты крупных по размеру территорий нереальны», считают в War on the Rocks.

То есть решить поставленные задачи «без перезагрузки своей инфраструктуры жизнеобеспечения» российская армия якобы не сможет.

Поэтому в War on the Rocks считают, что специалисты в области оперативно-стратегического планирования НАТО должны разрабатывать планы с упором на использование российских логистических проблем, а не на попытках устранить неравенство в боевой мощи.

Это включает в себя втягивание российской армии вглубь территории НАТО и максимальное растяжение российских линий снабжения с одновременным нанесением ударов по логистической и транспортной инфраструктуре, такой как грузовые автомобили, железнодорожные мосты и трубопроводы.

Затем авторы американского издания делают вывод о том, что в российской армии не хватает бригад материального обеспечения для каждой общевойсковой армии. Это делается на основе данных Military Balance.

Главный тезис статьи - ни одна другая европейская страна не использует железные дороги так, как российская армия. Нюанс, по мнению издания, заключается в том, что российские железные дороги шире западноевропейской колеи. Только страны бывшего Советского Союза и Финляндия до сих пор используют российский железнодорожный стандарт, в том числе страны Балтии, пишет издание.

Это означает, что возможности обеспечения устойчивости железных дорог российской армии заканчиваются на границах бывшего Советского Союза. Попытка пополнить запасы материальных российской армии за пределами железнодорожной сети российской колеи вынудила бы их полагаться в основном на грузовые автомобили, пока железнодорожные войска не смогли перенастроить/отремонтировать железную дорогу или построить новую, пишет издание.

«Однако у российской армии не хватает грузовых автомобилей для удовлетворения своих логистических потребностей на расстоянии более 90 миль от складов снабжения», - считают в War on the Rocks.

На самом деле даже в советские времена наступательные операции планировались на глубину до 400 км, а их продолжительность достигала до 20 суток. Расход материальных средств при этом мог достигать 2,5 млн тонн. Все эти вопросы, в том числе материального обеспечения, отрабатывались и отрабатываются сегодня на соответствующих учениях.

Никаких принципиальных проблем в тыловом обеспечении войск при этом не возникало.

«Политика свершившихся фактов требует, чтобы российские войска захватили страны Балтии и ликвидировали все сопротивление менее чем за 96 часов - до того, как оперативная группа высокой готовности НАТО сможет подкрепить обороняющихся. Дальше Россия пройти не сможет», - утверждает издание.

При этом авторами War on the Rocks не учитывается опыт даже Великой Отечественной войны. Например, на завершающем этапе боевых действий железнодорожные войска Красной Армии перешивали западноевропейскую колею на отечественный стандарт с темпом до 30 км в сутки.

С учетом современного уровня оснащения железнодорожных бригад российской армии темпы перешивки западноевропейской колеи будут еще больше.

К слову говоря, даже по современным нормам наступательная операция считается успешной, если она осуществляется с темпом до 20 км/сут. Таким образом, железные дороги успеют за наступающими войсками.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок