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ВВС Хорватии пересядут с советских «МиГов» на французские «Рафали»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Хорватия подписала контракт на покупку 12 истребителей Dassault Rafale производства Франции.

Новые самолеты заменят советские МиГ-21 Военно-воздушных сил (ВВС) Хорватии. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на концерн Dassault Aviation.

В сообщении компании отметили, что соответствующие контракты заключили в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Хорватию. Два контракта подписал министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр обороны Хорватии Марио Баножич.

Соглашение предполагает передачу 12 истребителей Rafale из наличия Воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Также французская сторона обеспечит поставку запчастей, обучение персонала и обслуживание самолетов на протяжении трех лет.

В 2017 году Минобороны Хорватии разослало запрос предложений на приобретение 12 самолетов. Новые истребители предназначены для замены 12 самолетов МиГ-21бис и МиГ-21УМ советского производства. Хорватские ВВС рассматривали американские истребители F-16, шведские SAAB JAS-39 Gripen и южнокорейские самолеты FA-50.

В сентябре южноафриканский журнал Ultimate Defence сравнил боевые возможности Rafale и российского истребителя Су-35. В публикации отметили, что маневренность и лучшая авионика обеспечит преимущество Су-35 в воздушном бою, пишет Lenta.ru.

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