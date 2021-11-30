Российские военные проведут зимой в Таджикистане около 40 учений

Екатеринбург. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Около 40 учений пройдет на 201-й российской военной базе в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения, который начнется 1 декабря, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут задействованы в батальонных и ротных тактических учениях. Артиллерийские расчеты (...) выполнят огневые задачи во время тактических учений батарей и дивизионов с боевой стрельбой ", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Кроме того, специалисты подразделений боевого и тылового обеспечений будут привлечены к тактико-специальным учениям.

По данным ЦВО, в основе учебных мероприятий будут боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники с участием вертолетов армейской авиации.

"Для оценки действий командиров подразделений и проверки способностей применять силы и средства ряд учений состоится в двустороннем формате", - уточнили в ЦВО.

Также, по словам военных, на полигонах "Ляур" и "Самбули" состоятся лагерные сборы специалистов радиационной, химической и биологической защиты, связи, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, подразделений артиллерии, разведки и инженерных войск.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Россия провела с союзниками из ОДКБ серию учений в Таджикистане.