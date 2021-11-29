Зенитный «Тор-М2» ведет боевую учебу на полигонах России

В войсках, тем временем, продолжается боевая учеба российских военнослужащих-зенитчиков.

Основные направления и приоритетные задачи боевой подготовки в уходящем учебном году были связаны с совершенствованием воздушных средств поражения противника в сочетании с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов, с тренировкой расчетов и повышением их тактической и оперативной маневренности.

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» на маневрах. Источник: https://kupol.ru/

В разгар осени, совместно с маневрами, также ведется перевод вооружений и военной техники на зимний режим эксплуатации для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» - современное средство ПВО, разработанное Ижевским электромеханическим заводом «Купол» (входит в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей), - сегодня проходит боевую учебу на разных полигонах России.

Прошедший не одну модификацию, «Тор-М2» на данный момент является лучшим зенитным ракетным комплексом в своем классе. Сегодня этот комплекс способен прикрывать как военные, так и гражданских объекты инфраструктуры, подразделения пехоты и бронетехники на марше, и брать на себя уничтожение ударных и разведывательных БПЛА, самолетов и вертолетов, крылатых ракет и авиабомб.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Е». Источник: https://kupol.ru/

Отличительная особенность комплекса «Тор-М2» – возможность вести огонь на ходу без остановок, а также способность «разбираться» с массированными налетами беспилотников противника. Так, в ходе недавних учений войск противовоздушной обороны Западного военного округа в Астраханской области зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» в составе эшелонированной системы ПВО отразили массированный налёт условного противника.

Работа на ходу Зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в ходе подготовки были проведены масштабные учения по противовоздушной обороне с боевыми пусками ракет зенитных ракетных систем дальнего и зенитных ракетных комплексов среднего и ближнего действия. В ходе учений была сформирована группировка войсковой ПВО. Расчеты «Тор-М2» нескольких военных округов отразили налёт «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Е» на полигоне. Источник: https://kupol.ru/

В ходе основной фазы учения, зенитные ракетные дивизионы, совершив марш и заняв боевые позиции, отработали задачи по своевременному вскрытию и отражению воздушных ударов условного противника в условиях постановки радиоэлектронных помех высокой интенсивности. Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей.

Таким образом, в ходе учения ЗРК семейства «Тор» были применены так, как это предполагалось ещё при разработке комплекса – в составе эшелонированной системы ПВО. Зенитные ракетные комплексы ещё раз подтвердили, что при грамотном боевом применении, они полностью соответствуют задачам борьбы с современными и перспективными средствами воздушного нападения.