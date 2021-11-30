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Силы специальных операций НОАК: оценка армии США

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Силы специальных операций НОАК: оценка армии США
Силы специальных операций НОАК: оценка армии США.
Источник изображения: invoen.ru

Силы специальных операций Народно-освободительной армии Китая (НОАК) являются одними из лучших по отбору, оснащению и подготовке подразделений в вооруженных силах КНР, но их можно сравнить лишь в некоторой степени с западными спецподразделениями. К такому выводу пришло руководство ВС США по результатам обширного анализа НОАК, опубликованного в августе 2021 года в Инструкции об армейских  приемах (Army Techniques 7-100.3) «Китайская тактика». Положения Army Techniques служит основой для обучения личного состава армии США для будущих сценариев развертывания.

ВС КНР интегрировали специальные подразделения во все виды вооруженных сил. В Сухопутных войсках НОАК по крайней мере одна бригада сил специальных операций (ССО) интегрирована в каждую группу армий. Бригада адаптирована к оперативным условиям действий соответствующего крупного объединения. ВВС НОАК имеют одну авиационную армейскую группу, ВМС имеют, по крайней мере, одну бригаду ССО, а оперативный отряд полиции (аналог российского ОМОНа) имеет две группы спецназа.

Военные эксперты США видят существенные различия относительно задач и возможностей сил специальных операций НОАК по сравнению с их западными аналогами. Китайский спецназ СВ в первую очередь оптимизирован для поддержки ведения операций соответствующими соединениями более высокого уровня. Например, бригады ССО войсковых группировок, дислоцированных в горных регионах, оптимизированы для действий в горах. Бригады корпусов, дислоцированных в джунглях – для боев в джунглях, а ССО, действующие в прибрежных районах, для участия в морских операциях. Отмечается, что бригады ССО оснащены штатными разведывательными БПЛА, которые, предположительно, в основном предназначены для ведения разведки целей в интересах многочисленных сил огневой поддержки.

Силы специальных операций НОАК. Тренировка в помещении


В основные задачи сил специальных операций НОАК входит специальная разведка, проведение диверсий, налетов, целеуказание, а также операции поиска и спасения в боевых условиях. Общим для всех сил ССО СВ Китая является то, что они подготовлены для использования в городских районах и являются аэромобильными (способны десантироваться с воздуха).

В то же время, согласно анализу США, на стратегическом уровне отсутствуют возможности для проведения секретных аэромобильных операций. Следовательно, спецподразделения НОАК, скорее всего, сопоставимы с рейнджерами армии США. Небольшие подразделения ССО могут выполнять многодневные разведывательные задачи как для непосредственной поддержки групп войск более высокого уровня, так и для проведения дистанционной разведки в глубине района, занятого противником. Для этого они оснащены средствами связи большой дальности, включая спутниковую связь, что позволяет им сообщать о результатах разведки в режиме близком или фактически в реальном времени.

Оперативный отряд полиции, напротив, выполняет классические задачи по проникновению, спасению заложников и антитеррористические операции. По этой причине, они более сопоставимы с силами специального назначения западных государств.

Точно так же спецназ СВ не предназначен для долгосрочных миссий за границей. Ему не будут ставиться задачи по поддержке иностранных сил безопасности или на ведение нетрадиционных военных действий, за исключением миссий в непосредственной географической зоне влияния Китая. Тем не менее, аналитики США видят вероятность того, что это может измениться, и что китайское руководство продолжит расширять роль и возможности сил специальных операций НОАК.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
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