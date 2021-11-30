«Стингеры», «Джавелины» и Ми-17: как США усилят украинскую армию. Военный эксперт раскрыл детали (Обозреватель, Украина)

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии.

Оружие, которое могут передать Украине США, будет быстро освоено украинскими военными. С Javelin, а также вертолетами Ми-17 украинцы давно нашли общий язык. На сегодняшний день ВСУ способны отразить авиационную атаку, а также успешно обходить средства радиоэлектронной борьбы России. Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Оружие, которое могут передать Украине Соединенные Штаты, будет быстро освоено украинскими военными. В частности, ПЗРК Stinger. С легендарными Javelin, а также вертолетами Ми-17 украинцы давно нашли общий язык.

На сегодняшний день ВСУ способны отразить авиационную атаку страны-агрессора, а также успешно обходить средства радиоэлектронной борьбы России. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Когда все ограничения по предоставлению Украине оружия спадут

Эти предложения еще должны пройти политическое чистилище, это вопрос Конгресса и Пентагона, потому что есть разные голоса. Часть из них говорит о том, что не следует торопиться с предоставлением Украине определенных образцов вооружения.

Сейчас много аргументов используется политиками и военными, чтобы оказать давление на РФ, в то время как сама РФ использует различные способы влияния непосредственно на Европу. В частности, зависимость от газа, заявления Путина о том, что Запад нужно держать в постоянном напряжении. Эти призывы сейчас реализуются путем скопления военных мощностей на границе с Украиной.

Я думаю, что в случае демонстрации агрессивных действий России непосредственно с использованием любых образцов вооружений любые ограничения со стороны США в передаче оружия спадут.

Вопрос в том, что американцы опасаются, что передача определенного количества вооружений может быть использована РФ как способ идеологического прикрытия своих действий.

Какое оружие Украина может получить от США

Список образцов техники определен достаточно точно. Все они вполне адекватны с точки зрения потенциальной угрозы, они интересны и важны именно в этот период времени.

Кроме того, они очень скоро будут освоены украинскими военными. Javelin у нас уже есть, вертолеты Ми-17, Ми-8 мы уже ремонтировали. Они нам совершенно известны. Когда мы говорим о ПЗРК Stinger, то это достаточно простой комплекс, которым быстро овладевают военные.

Думаю, наиболее оптимальное и простое решение - это Ми-17, потому что это вертолеты, которые могут выполнять разные миссии, и к ним претензий не будет. Вопрос будет больше к Stinger, потому что с Javelin, как я понимаю, Россия уже свыклась, она понимает, что их поставки уже есть и наращивание таких потенциалов вкладывается в логику взаимоотношений Украины и США.

Благодаря американским HARRIS украинцы могут обходить средства радиоэлектронной борьбы РФ

Сейчас ситуация со связью стала гораздо лучше. США нам предоставили большое количество разных типов радиостанции HARRIS, в том числе последнего поколения. Они могут работать в условиях наличия российских средств радиоэлектронной борьбы. Они к этому приспособлены.

Есть также другие направления, связанные с улучшением системы связи. Но в любом случае это направление остается актуальным.

Связь является нервной системой украинской армии. Опыт показал, что в этом есть положительные сдвиги.

В контексте противовоздушной обороны было несколько упоминаний должностных лиц, начиная от заявлений господина Резникова, что мы хотим приобрести ЗРК Patriot и "Железный купол" разной дальности, но наиболее вероятный характер имеет получение Stinger. И с точки зрения значительного количества Stinger у рядовых порядков - это достаточно сдерживающий фактор для уничтожения вертолетов и авиации противника.

Если говорить о Patriot и более сложных образцах вооружений, то мы упираемся в определенные финансовые украинские ограничения. Возникает вопрос, насколько мы сможем оплатить соответствующие закупки.

Если помощь, о которой мы говорим, может быть передана за счет американского бюджета, то переоснащение системы ПВО в большом масштабе - это, к сожалению, задача для украинского бюджета.

Если мы посмотрим сообщения Министерства обороны Украины за последний период времени, то найдем достаточно много информации об обучении зенитно-ракетных подразделений с комплексами "Бук" и комплексами С-300. Это те образцы, которые легко справятся с целью в виде 20 самолетов.

В принципе, они способны сбить на первом этапе все потенциальное нашествие. Военные понимают эти угрозы и именно на это направляют свои подготовительные и тренировочные этапы.

Почему баз НАТО на Украине пока не будет

Боюсь, что это не перспектива ближайших лет, потому что это связано с получением определенного статуса для Украины. Скорее всего, будет увеличение американских баз непосредственно в Польше, что уже происходит, в Румынии.

Нам придется, в первую очередь, рассчитывать на потенциал наших Вооруженных сил и помощь со стороны других государств, прежде всего, оружием.

Вадим Колодійчук