Ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области

В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Ракета устанавливалась в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции проходили в течение нескольких часов.

Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Ракетный комплекс «Ярс» существует как в стационарном шахтном, так и подвижном грунтовом вариантах базирования.

13 июля сообщалось, что в Алтайском крае в ходе круглосуточных масштабных учений РВСН подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. После 100-километрового марша ракетчики вывели комплексы на полевые позиции и приступили к отработке вопросов по охране и обороне автономных пусковых установок.