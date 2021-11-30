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Известия.ru

В ВКС анонсировали поступление новых самолетов с гиперзвуковым оружием

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием поставят в войска Воздушно-космических сил в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник, 29 ноября, главнокомандующий ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По его словам, «уровень современности» военной и специальной техники в ВКС составит 89%.

«Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники. — Ред.), в том числе и с гиперзвуковым вооружением», — цитирует генерал-лейтенанта газета «Красная звезда».

Он уточнил, что что в рамках гособоронзаказа в 2022 году предполагается закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе в том числе истребители СУ-57, СУ-35С, боевые вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и учебные самолеты ДА-42Т. Войска ВКС получат зенитные системы С-350 и С-400, а также комплексы ПВО «Панцирь-С», ракеты-носители «Ангара» и космические аппараты военного назначения.

25 ноября ракета-носитель «Союз-2.1Б» среднего класса с военным спутником была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск «Союз-2» Космическими войсками был произведен в 51-й раз с 2004 года, когда на космодроме Плесецк начались летние испытания ракеты-носителя.

8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин доложил, что в 2022 году с космодрома Плесецк в Архангельской области планируется произвести два пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и два пуска ее легкой версии.

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