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ТАСС

"Уралвагонзавод" покажет в Каире на EDEX-2021 новейший боевой танк Т-90МС

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Т-90МС – не просто модернизированный Т-90. Фактически это новая машина. Фото Виталия Кузьмина
Т-90МС – не просто модернизированный Т-90. Фактически это новая машина. Фото Виталия Кузьмина.

Выставка пройдет с 29 ноября по 2 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") представит новейший боевой танк Т-90МС и созданную на его базе боевую машину поддержки танков на Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Каире. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Танки семейства Т-90 и бронемашины на их базе, разработанные в Уральском КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит "Ростех") относятся к немногим, которые не теряют эффективность в песчаных пустынях и горах. Это особенно важно для стран ближневосточного региона, где летом средняя дневная температура составляет 45-50 градусов, а ночью - 15 градусов по Цельсию, а зимой фиксируются заморозки. Испытания и реальные боевые действия показали, что спецтехника "Уралвагонзавода" уверенно преодолевает бездорожье, пески, бури и экстремальные перепады температуры", - уточнили в концерне.

В пресс-службе уточнили, что военная техника будет демонстрироваться в составе экспозиции Рособорнэкспорта. "Некоторые ближневосточные страны хорошо знакомы с танками УВЗ, и не только советского периода. На вооружении ряда государств стоят модификации Т-90, для них тема ремонта и модернизации этой военной техники актуальна. Для остальных представленные на EDEX 2021 танк Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ, созданная на его базе, могут стать новым аспектом взаимодействия в рамках успешно развивающегося на протяжении десятилетий партнерства ближневосточного региона с Россией", - пояснили в УВЗ.

По сравнению с базовой моделью (Т-90С) Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование. В июне 2021 года новейший боевой танк успешно прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.

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УКБТМ
Уралвагонзавод
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