Шойгу проанализировал взаимодействие ведомств в области обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на VII научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".

По его словам, ни одну задачу госважности - будь то оборона страны или борьба с коронавирусом - невозможно решить без консолидированных усилий, надежного, бесперебойного функционирования такой системы. Как заметил министр, она "постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям в глобальной геополитической картине. Что наглядно продемонстрировала слаженная работа в условиях сохраняющихся ограничений по пандемии коронавируса".

Эти слова Шойгу проиллюстрировал несколькими примерами. Он напомнил, что общими усилиями выстраивается архитектура мирной жизни в зоне карабахского конфликта и в Сирии. Армении, Афганистану, Сирии и Кубе оказана действенная гуманитарная поддержка. "Помимо этого еще более 15 стран получили помощь и от России, и от Вооруженных сил в борьбе с пандемией. Это и дальнее зарубежье, и ближнее зарубежье. Продолжаем эту работу", - сказал министр. Он считает, что сейчас важно обобщить, проанализировать результаты такой деятельности, уточнить направления дальнейшего развития, при этом учесть самые современные подходы и новые технологии.

15 стран получили помощь от России и ее Вооруженных сил в борьбе с пандемией коронавируса

Отдельно Шойгу сказал о необходимости сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. "Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания, - считает руководитель военного ведомства России. - Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной".

Министр поддержал предложение главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина - разместить в подмосковном парке "Патриот" копию зала в Нюрнберге, где проходил суд над главарями нацистской Германии. Ее сделали в одном из павильонов "Мосфильма" для съемки картины к 80-летию завершения работы Нюрнберского военного трибунала. И теперь авторы фильма готовы передать этот зал Минобороны России. "Конечно, мы найдем ему достойное место в парке "Патриот", потому что на сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране", - пообещал Шойгу. Министр также сообщил, что только что подписал около десятка соглашений о модернизации военкоматов. Он уточнил, что подобные соглашения заключены уже с 40 субъектами РФ. Еще 43 документа находятся в стадии согласования.

Юрий Гаврилов