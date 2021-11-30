Главы МИД Британии и Израиля едины в стремлении не допустить создания Ираном ядерного оружия

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и Израиля Яир Лапид будут прилагать совместные усилия, направленные на то, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие, говорится в статье глав МИД двух стран, опубликованной изданием The Telegraph.

"Мы будем работать день и ночь, чтобы иранский режим никогда не стал ядерной державой. Часы тикают, что усиливает необходимость тесного сотрудничества с нашими партнерами и друзьями, чтобы помешать амбициям Тегерана", - заявили дипломаты.

Статья, как пишет газета, "представляет свой новый "меморандум о взаимопонимании" между Британией и Израилем.

В понедельник ожидается подписание соглашения, которое позволит двум странам более тесно сотрудничать по таким вопросам, как кибербезопасность, развитие технологий, оборона, торговля и наука.

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновляются в понедельник в Вене.

В переговорном процессе, как было запланировано, примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Британии и Ирана.

Российская сторона рассчитывает на договоренности о полном восстановлении иранской ядерной сделки, считает контрпродуктивным устанавливать временные рамки для их достижения, заявил в пятницу прошлой недели постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы идем на возобновляющиеся венские переговоры с ожиданием того, что они успешно завершаться, и ядерная сделка будет восстановлена в полном объеме в том виде, как она была заключена в 2015 году", - сказал Ульянов "Интерфаксу".

По словам дипломата, "ясно, что переговоры будут очень трудными, но мы исходим из того, что разумной альтернативы достижению договоренности фактически нет, потому что другие сценарии, которые можно гипотетически представить, варьируются от плохих до самых плохих".

"И, соответственно, рассматривать их даже не хочется", - отметил он, отметив, что "все участники подтверждают настрой на результативную работу".

В то же время, как заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли, Соединенные Штаты могут пойти на усиление давления на Иран, если Тегеран будет использовать переговоры по СВПД для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы,.

"Если подход Ирана заключается в том, чтобы попытаться использовать переговоры в качестве прикрытия для ускоренной реализации ядерной программы, и, как я уже говорил, тянуть время за столом ядерных переговоров, нам придется реагировать так, как нам бы не хотелось", - сказал Мэлли в интервью BBC.

Он добавил: "Никто не должен удивляться, если в этом случае будет усилено давление на Иран".

Дипломат отметил: "Мы надеемся, что этого не произойдет, но если случится, то давление должно быть усилено, чтобы дать понять Ирану, что выбор, который он делает, является неправильным. У него есть другой доступный для него путь, но этот путь не открыт на неопределенный срок, потому что ядерная программа Ирана ставит под угрозу саму суть сделки".

Ранее Ульянов заявил журналистам: "США очень долго не вели переговоров с иранцами и забыли, что иранцы ничего не делают под давлением. Если на них оказывается давление, они сопротивляются".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.