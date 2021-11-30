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ТАСС

Источник: до конца года будут проведены испытания собранного с нуля ракетоносца Ту-160М

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Строительство первого образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (КАЗ, филиала ПАО "Туполев"). Казань, 27.08.2021
Строительство первого образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (КАЗ, филиала ПАО "Туполев"). Казань, 27.08.2021.
Источник изображения: пресс-служба Президента Татарстана

Полета не планируется, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") в декабре 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дата испытаний нового ракетоносца "плавающая" и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

30 июля глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что на "Туполеве" идет работа по сборке полностью нового, построенного с нуля Ту-160М. Также, по его словам, на заводе завершаются работы по изготовлению второго такого самолета, переделанного из старого Ту-160.

О "Белом лебеде"

Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, неофициальное российское название - "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка Дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте. В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода. Как сообщили в ОАК, в полете были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02.

В 2020 году Ту-160М вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области военной авиации, составленный известным американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology.

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