В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов

Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод".

На данный момент отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, отметил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новые учебные самолеты планируют поставить в войска до конца 2021 года. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, спланировано поставить до конца года 16 новых самолетов (семь единиц Л-410УВП-Е20, девять единиц ДА-42Т)", - сообщил он.

По его словам, также в 2021 году проведены работы по увеличению ресурса парка авиадвигателей самолетов Як-130 в целях поддержания исправности парка учебных самолетов и обеспечения летного плана учебной подготовки курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Локализованная версия чешского транспортного турбовинтового самолета L-410UVP-E20 производится в России на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). В российских ВВС самолет применяется для обучения летчиков военно-транспортной авиации.

ДА-42Т (Diamond DA-42Т) - четырехместный двухдвигательный турбовинтовой самолет австрийской разработки. Производство также частично локализовано на УЗГА. Применяется для начального обучения летчиков.