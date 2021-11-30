Войти
ТАСС

В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов

420
0
0
Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод"
Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

На данный момент отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, отметил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новые учебные самолеты планируют поставить в войска до конца 2021 года. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, спланировано поставить до конца года 16 новых самолетов (семь единиц Л-410УВП-Е20, девять единиц ДА-42Т)", - сообщил он.

По его словам, также в 2021 году проведены работы по увеличению ресурса парка авиадвигателей самолетов Як-130 в целях поддержания исправности парка учебных самолетов и обеспечения летного плана учебной подготовки курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Локализованная версия чешского транспортного турбовинтового самолета L-410UVP-E20 производится в России на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). В российских ВВС самолет применяется для обучения летчиков военно-транспортной авиации.

ДА-42Т (Diamond DA-42Т) - четырехместный двухдвигательный турбовинтовой самолет австрийской разработки. Производство также частично локализовано на УЗГА. Применяется для начального обучения летчиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Чехия
Продукция
L-410
Як-130
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.05.2020
Учебная авиация взяла новую высоту
26.02.2020
Ускоренный взлет: будущих летчиков посадят за штурвал на год раньше
27.12.2017
Министерство обороны России начало закупку самолетов Diamond DA42Т в качестве учебных
26.04.2017
Равнение на Швейка
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта