Количество новой техники в ВКС в 2022 году планируют довести до 89%

В рамках Государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, отметил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Количество новой техники в Воздушно-космических силах (ВКС) планируют повысить до 89% в 2022 году. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"В рамках Государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, что позволит достичь уровня современности в 89%", - сообщил он.

По словам Юдина, в 2021 году завершается ремонт с модернизацией более 200 образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил.

"В настоящее время идет активная фаза поставки вооружения в войска, и с учетом выполнения организациями промышленности своих обязательств к концу 2021 года доля современных образцов ВВСТ составит 87%, а исправность достигнет 83%", - заявил замглавкома.