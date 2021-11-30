TV 2 (Норвегия): «В наши двери стучится Третья мировая война»

Россия может начать активные боевые действия против Украины, заявляет украинский генерал. НАТО наблюдает необычное сосредоточение российских сил у границ, напоминает читателям телеканал TV-2. Путин же выражает обеспокоенность «провокациями» со стороны Украины. Так с чего может начаться военная операция и начнется ли она?

Украина предостерегает о большом наступлении России, а россияне готовятся к войне.

Россия готовится к масштабному вторжению на Украину, предупреждает глава военной разведки Украины в интервью для Military Times.

По словам бригадного генерала Кирилла Буданова, атака пойдет по нескольким фронтам, в том числе через Белоруссию, Россияне задействуют сухопутные войска и артиллерию, а также станут наносить удары с моря и воздуха.

По словам Буданова, атака может быть гораздо более разрушительной, чем все, что мы видели раньше. К настоящему времени война унесла жизни около 14 тысяч украинцев.

"Тревожно"

США ранее выражали озабоченность по поводу военной активности России на границе с Украиной, называя ее "необычной".

"То, что Россия наращивает силы вдоль границы, конечно, тревожно", - сказала телеканалу TV-2 эксперт Карен-Анна Эгген (Karen-Anna Eggen) из Института оборонных исследований.

Ранее в этом году Россия уже мобилизовала войска на границе с Украиной, а также проводила обширные учения, например, в Черном море.

Такое наращивание сил вызывает обеспокоенность в НАТО. Сейчас оно вышло на уровень, невиданный с 2014 года, когда вспыхнул конфликт между Россией и Украиной из-за Луганска и Донецкой области.

По словам старшего научного сотрудника норвежского Института оборонных исследований Тора Буккволла (Tor Bukkvoll), военная эскалация происходит на фоне того, что желание вести переговоры, похоже, иссякло.

Дипломатия принуждения

Россия сигнализирует, что для достижения своих политических целей готова использовать дополнительные военные средства, а также прибегать к дипломатии принуждения.

"Похоже, политический путь оставили, перейдя на военный. Саму эту эскалацию можно рассматривать как переговоры: многие на Западе боятся войны, и вполне возможно, что все это делается для того, чтобы повлиять на позицию Запада: заставить его оказать большее давление на Украину, чтобы та учла интересы России", - говорит старший научный сотрудник Института оборонных исследований TV 2.

Согласно данным вооруженных сил Украины, сейчас у России у украинской границы сосредоточены большие военные силы и много техники:

• 40 батальонных тактических групп

• 94 000 солдат

• 1200 танков

• 2900 единиц военной техники

• 1600 артиллерийских орудий

• 330 самолетов

• 240 вертолетов

• 75 кораблей

• 6 подводных лодок

Четыре возможные причины

"Военная операция может начаться с обвинений в агрессии, которые узаконят интервенцию", - сказал TV-2 подполковник Гейр Хоген Карлсен (Geir Hågen Karlsen) из Норвежского оборонного колледжа.

По словам Карлсена, старшего преподавателя стратегической коммуникации, он видит четыре возможных причины военной активизации России на границе, и в то же время подчеркивает, что одно объяснение не исключает другого.

1. Россия прибегла к жестокой форме переговоров, используя военное давление для достижения политических целей.

2. Россия использует конфликт с Украиной внутри страны, чтобы укрепить созданный для собственных граждан образ врага в виде Соединенных Штатов и НАТО, которые постоянно приближаются к границам страны.

3. Россия постоянно вводит в заблуждение Запад на севере, а также в районах Балтийского и Черного морей, проводя военные учения, подобные войнам против Чехословакии в 1968 году и Грузии в 2008 году. Это обеспечивает ей свободу действий в том случае, если она в будущем действительно решит пойти в наступление, и сокращает время реагирования для врага.

4. Россия действительно решила провести военную операцию против Украины, в таком случае, вероятно, ограниченную. Это значило бы, что она окончательно отказалась от попыток сближения с Западом и Украиной и решила нанести удар сейчас, прежде чем Украина еще больше развернется в западном направлении. Тогда мотивация будет заключаться в том, чтобы удержать Украину в сфере влияния России, так как политически и экономически успешная Украина в конечном итоге сделает совершенно очевидным, что политическая модель России несостоятельна. Это напрямую подорвет позиции Кремля внутри России.

"Стоит отметить, что как разведка, так и политические круги в США и Великобритании тоже предостерегают о российской военной активности вдоль границы. Это свидетельствует о том, насколько серьезна ситуация", - сказал Карлсен.

Возмутитель спокойствия Белоруссия

Украина зашла в тупик в конфликте с пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Он разгорелся после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

В то же время продолжается пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией. Президента Белоруссии Александра Лукашенко обвиняют в организации миграционного кризиса.

По мнению эксперта из Института оборонных исследований Карен-Анны Эгген, тот факт, что Россия наращивает вооружения у границы с Украиной следует рассматривать в более широком контексте.

"С одной стороны это дальнейшее усугубление тенденции, что Россия уже давно увеличивает там военное присутствие, и при этом следует принимать во внимание и другие продвижения россиян в регионе. Речь идет в том числе и о более тесной интеграции с Белоруссией, которая практически стала российским прокси-государством, провоцируя беспорядки у границы с ЕС", - сказала Эгген TV 2.

Глава украинской разведки рассматривает миграционный кризис как одну из нескольких российских психологических операций, предпринимаемых с целью подорвать доверие украинцев к властям.

"Они хотят создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то за свою работу возьмутся военные", - говорит Кирилл Буданов.

"Испытывает ЕС и НАТО"

Эксперт из норвежского Института оборонных исследований говорит, что в 2021 году конфликт на востоке Украины обострился, и это видно по количеству убитых.

"Россия постоянно испытывает реакцию ЕС и НАТО и не заинтересована, чтобы Запад увеличивал военное присутствие вдоль ее границы. Последний аргумент также используется в качестве предлога, чтобы самой стянуть больше сил на Украину и в близлежащие районы", - говорит Эгген, докторант в Институте оборонных исследований и эксперт в центре международной безопасности.

По ее словам, трудно сказать, приведет ли все это к реальному большому наступлению.

"Россия и раньше ошарашивала мир внезапными атаками, как мы это видели в 2014 году, но это еще не значит, что она действительно готовится сделать это сейчас. Она вполне может просто создавать атмосферу нестабильности и демонстрировать силу США и НАТО. Хотя украинцы, конечно, тревожатся не на пустом месте, вполне возможно, что и они просто пытаются получить больше поддержки Запада в этой европейской войне, которая никак не прекратится", - говорит Эгген.

Российские СМИ ведут дезинформационную кампанию со все более враждебной риторикой в адрес Украины и НАТО, сообщает Оперативная рабочая группа по стратегическим вопросам East StratCom Task Force, которая отслеживает российскую дезинформацию.

По мере того, как ситуация между ЕС, Западом и Белоруссией ухудшается, россияне готовятся к войне, пишет The Daily Beast.

"Давайте скажем откровенно: в наши двери стучится Третья мировая война. И стучится она, к сожалению, с территории Польши и Украины", - сказал военный эксперт Игорь Коротченко в дискуссионной программе "60 минут".

"Красные линии" России

Телеведущий Дмитрий Киселев, которого часто обвиняют в том, что он рупор пропаганды Кремля, утверждает, что недавние испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", а также оружейные испытания, в ходе которых сбили старый спутник, должны показать НАТО, где проходят "красные линии" России по поводу Украины.

По словам Киселева, заступив за "красную линию", НАТО рискует одномоментно лишиться всех своих 32 спутников GPS, что ослепит все ее ракеты, самолеты и корабли, не говоря уже о сухопутных силах. Об этом он сказал в воскресной программе, которую смотрят миллионы россиян.

В среду Путин выразил обеспокоенность "провокациями" со стороны Украины.

"Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении Кремля по поводу телефонного разговора между Путиным и председателем ЕС Шарлем Мишелем.

Кроме того, по сообщению Кремля, Путин также подчеркнул "необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины".

Хотят господства

Эгген напоминает, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев в этом году высказывались в пользу российского господства над Украиной.

В июле в своей статье полной имперских амбиций Путин изложил то, что, по его мнению, является историческими основаниями принадлежности Украины к России.

"Русские и украинцы - один народ (…) И русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси", - написал российский президент.

В октябре бывший президент и премьер России Медведев написал в "Коммерсанте", что вести переговоры с нынешним руководством Украины бесполезно.

"Несомненно, что Украина занимает особое место в российском мировоззрении. Руководство России считает, что Украина по праву принадлежит к сфере влияния России. Этому нарративу в последнее время уделяется все больше внимания в публикациях Владимира Путина и Дмитрия Медведева", - говорит Карен-Анна Эгген TV 2 и добавляет, что все это в сочетании с увеличением военного присутствия России в регионе дает основания для тревоги.

Кьелль Персен (Kjell Persen)