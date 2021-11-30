Spectator (Великобритания): долг Британии перед Черным морем

Известный британский русофоб Марк Галеотти раскрывает все карты и сбрасывает маски. Британия должна иметь веское военное слова в Черном море, направленное против России. Нельзя оставлять Черное море «внутренним российским озером». Провокацию эсминца Defender автор выдает чуть ли не за геройство, призывая к ее продолжению.

Российские войска сосредоточиваются у границ Украины, и Черное море выглядит неспокойным. Хотя может показаться, что это не играет большой роли для нас, британцев, в эпоху глобализации цепочек поставок, международных обязательств в области безопасности и "поворота Великобритании к Индо-Тихоокеанскому региону" такая ситуация имеет гораздо большее значение, чем мы можем думать. Она также создает для Британии определенные перспективы.

В докладе для Совета по геостратегии, который был опубликован на этой неделе, я, Джеймс Роджерс и Александер Ланошка утверждаем, что Черноморский регион рискует превратиться в некое анархическое пространство, в котором царит отсутствие безопасности на фоне российского доминирования.

И это главное. Вместо того, чтобы рассматривать Черноморский регион как какую-то отдаленную периферию, в лучшем случае, как "фланг" Европы, его следует признать центральными "воротами" между Европой и Евразией, а также между Евро-Атлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами.

Вот где вступают в игру Великобритания и ее интересы. Тот, кто контролирует Черное море, может гораздо легче проецировать свою силу на восточное Средиземноморье, а ведь 12% всей морской торговли ведь по-прежнему идет через Суэцкий канал. Точно так же, чтобы получить доступ к Индо-Тихоокеанскому региону - и к нашим базам там - Королевскому флоту все еще нужно двигаться по так называемому "королевскому маршруту" опять же через Суэц. Так что обеспечение свободного плавания по восточному Средиземноморью - очевидная необходимость.

Для Великобритании здесь возникают существенные возможности. И Украина, и Грузия продолжают стремиться к членству в НАТО, но реальность такова, что если это и произойдет, то очень не скоро. А пока им нужно найти другие способы укрепить свои позиции. Отчасти они делают это с помощью очевидных средств, выстраивая свою защиту от явных и скрытых угроз.

Великобритания уже участвует в ряде программ военной поддержки Украины, обучив более 21000 украинских военнослужащих. Хотя Соединенные Штаты неизбежно являются основным поставщиком военной помощи Украине, Британия теперь тоже продает ей ракеты Brimstone, тральщики и другие оборонительные системы.

Не менее эффективна и менее открыта для того, чтобы Москва не характеризовала ее как провокацию, наша помощь Украине (и Грузии) по линии спецслужб. Ведь то, чего Москва не может добиться с помощью открытой силы, она стремится достичь тайными средствами.

И наша контрразведка MI5, и центр правительственной связи Великобритании (Центр правительственной связи GCHQ - британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии - прим. ИноСМИ) имеют высокую репутацию, и они могли бы усилить свою поддержку Украине и Грузии, чтобы укрепить их оборонительный потенциал как в контрразведке, так и в кибербезопасности. Ведь обе эти страны регулярно подвергаются серьезным кибератакам, которые обычно приписывают россиянам. Усиление способности Украины и Грузии сопротивляться им должно снизить не только воздействие этих кибератак, но и их частоту, тем более что многие такие нападения носят конъюнктурный характер. Идея заключается в так называемом "сдерживании путем отрицания" - чем меньше вероятность успеха атаки, тем меньше вероятность ее начала.

Великобритания также имеет сильные стороны в "дискурсивном управлении государством", искусстве формирования международного восприятия и оценок. Это может помочь дать отпор попыткам Москвы представить Черноморский регион как часть так называемой сферы интересов в ее "ближнем зарубежье". Вместо этого наши подходы должны последовательно и едино отстаивать суверенитет черноморских государств и признавать, что Россия является всего лишь одной из черноморских стран, имеющих здесь свои законные интересы.

Однако эти ее интересы не должны превращаться в право произвольно и незаконно претендовать на морские воды вокруг Крыма и блокировать транзит в Азовское море, на котором расположены украинские порты Мариуполь и Бердянск. Такие операции, как недавний проход в здешней акватории нашего эсминца Defender, который бросил вызов претензиям Москвы, но не осуществлял прямых провокаций, демонстрируют, что Великобритания вполне может присоединиться к доказательству России того, что Черное море не является "российским внутренним озером".

Речь не идет о том, чтобы изображать, будто "Глобальная Британия" каким-то образом вернулась в "империалистические игры", не говоря уже о том, чтобы делать что-либо для дальнейшей дестабилизации региона. Скорее, нам нужно признать, что все, происходящее в Черноморском регионе, имеет для нас значение и что у нас есть стимул делать все возможное для его стабилизации.

Для этого у нас есть шанс в том, чтобы помочь таким странам, как Украина и Грузия, сохранить свой национальный суверенитет и защитить себя от любых вызовов. В то время как международное сообщество серьезно обеспокоено рисками возникновения открытой войны между Москвой и Киевом - что было бы ужасно для Украины, ужасно для региональной стабильности а, в долгосрочной перспективе, ужасно и для России - такая игра стоит свеч.

Марк Галеотти (Mark Galeotti)