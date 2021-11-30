Войти
Интерфакс-АВН

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия

428
0
0
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы России в 2022 году получат более двухсот единиц техники, в том числе перспективное гиперзвуковое оружие, сообщил замглавкома ВКС Андрей Юдин.

"В рамках Государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, что позволит достичь уровня современности в 89 процентов", - сказал Юдин в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда"

"Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым вооружением", - добавил он.

Замглавкома также отметил, что в текущем году ВКС должны получить более 250 единиц техники, в том числе истребители пятого поколения СУ-57, а также многоцелевые истребители СУ-35С, боевые вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и учебные самолеты ДА-42Т.

Войска также получат зенитные системы С-350, С-400, комплексы ПВО "Панцирь-С", ракеты-носители "Ангара" и космические аппарата военного назначения.

"В настоящее время идёт активная фаза поставки вооружения в войска, и с учётом выполнения организациями промышленности своих обязательств к концу года доля современных образцов ВВСТ составит 87 процентов, а исправность достигнет 83 процентов", - отметил Юдин.

Сейчас на вооружении в России есть только один гиперзвуковой авиационный комплекс - МиГ-31К с ракетой "Кинжал", способной в 10 раз превысить скорость звука и поражать цели на дальности более 2 тыс км. По официальным данным, с конца 2017 года 10 истребителей в модификации МиГ-31К "Кинжал" стоят на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе.

Россия ушла далеко вперед в области создания гиперзвукового оружия и оружия на новых физических принципах, заявил 17 сентября 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Кинжал БР
Ми-28Н
МиГ-31
ПАК ФА
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.11.2021
В ВКС анонсировали поступление новых самолетов с гиперзвуковым оружием
10.05.2021
Танки, ракеты и самолеты: как прошел парад Победы - 2021
06.07.2020
Сергей Суровикин: состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
20.11.2013
Курсом здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта