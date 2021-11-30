ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы России в 2022 году получат более двухсот единиц техники, в том числе перспективное гиперзвуковое оружие, сообщил замглавкома ВКС Андрей Юдин.

"В рамках Государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, что позволит достичь уровня современности в 89 процентов", - сказал Юдин в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда"

"Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым вооружением", - добавил он.

Замглавкома также отметил, что в текущем году ВКС должны получить более 250 единиц техники, в том числе истребители пятого поколения СУ-57, а также многоцелевые истребители СУ-35С, боевые вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и учебные самолеты ДА-42Т.

Войска также получат зенитные системы С-350, С-400, комплексы ПВО "Панцирь-С", ракеты-носители "Ангара" и космические аппарата военного назначения.

"В настоящее время идёт активная фаза поставки вооружения в войска, и с учётом выполнения организациями промышленности своих обязательств к концу года доля современных образцов ВВСТ составит 87 процентов, а исправность достигнет 83 процентов", - отметил Юдин.

Сейчас на вооружении в России есть только один гиперзвуковой авиационный комплекс - МиГ-31К с ракетой "Кинжал", способной в 10 раз превысить скорость звука и поражать цели на дальности более 2 тыс км. По официальным данным, с конца 2017 года 10 истребителей в модификации МиГ-31К "Кинжал" стоят на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе.

Россия ушла далеко вперед в области создания гиперзвукового оружия и оружия на новых физических принципах, заявил 17 сентября 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов.