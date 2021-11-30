Генеральный секретарь НАТО призвал Россию к "деэскалации ситуации у границ с Украиной"

Рига. 28 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - Североатлантический альянс обеспокоен информацией о концентрации российских войск на границе с Украиной и призывает Россию к деэскалации ситуации, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По сообщению агентства BNS, такое заявление Столтенберг сделал после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Он (генсек НАТО - ИФ) отметил, что альянс обеспокоен усилением присутствия российских войск у границ с Украиной, поэтому страны НАТО продолжат солидарно оказывать ей поддержку - как политическую, так и практическую", - передает BNS.

Столтенберг напомнил, что министры иностранных дел стран НАТО завтра прибудут в Ригу, чтобы обсудить единство альянса в это сложное время. "Важно, чтобы мы могли рассчитывать на большие и сильные организации. Мы должны продемонстрировать способность сотрудничать, и это подтверждается тем, что мы находимся здесь вместе", - подчеркнул генсек НАТО.

Отмечается, что в ходе встречи партнеры также подробно обсудили риски для региональной безопасности и то, как Белоруссия "цинично использует невинных людей, чтобы оказать давление на соседей".

"Мы подтверждаем полную солидарность с Латвией и другими странами, которые испытывают последствия подобного поведения Белоруссии", - сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что альянс в последние годы очень активно увеличивал свое присутствие в Балтийском регионе. Впервые в истории организации в странах Балтии были размещены боевые группы НАТО. Активно ведется патрулирование воздушного пространства Балтии, также увеличено присутствие НАТО в море.