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Российская газета

Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой

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После приземления четвероногий десантник сразу готов выполнять команды кинолога.
После приземления четвероногий десантник сразу готов выполнять команды кинолога.
Источник изображения: iStock

Парашюты, которые позволяют десантировать из самолета кинолога со служебной собакой, уже в следующем году начнут поступать в Вооруженные силы России.

Парашютная система для десантирования четвероногих бойцов появится в России впервые. Она поможет бойцу оперативно десантироваться вместе с собакой в труднодоступные места, где необходимо проведение поисковых, спасательных или военных операций.

"Поставки подвесной системы собаки в Минобороны России начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1, то есть начала серийного производства", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе холдинга "Технодинамика" Государственной корпорации "Ростех". Там отметили, что до конца 2021 года должны быть завершены государственные испытания этой уникальной парашютной системы.

"Собачий" парашют предназначен для выброски с самолета хвостатых десантников с высоты до 4000 метров. Однако в планах разработчиков увеличить высоту до 8000 метров. Для таких прыжков собакам разрабатывают специальную кислородную маску, чтобы пес не испытывал дискомфорта при дыхании на больших высотах.

Сама подвесная система, которая крепится на собаку, похожа на жилет, который надежно фиксирует позвоночник животного. Система рассчитана на собак весом до 45 килограммов, а значит, ее можно использовать для прыжков практически с любой собакой, которая "служит" в армии или других силовых структурах.

Система рассчитана на животных весом до 45 килограммов, а значит, ее можно использовать для прыжков практически с любой собакой

Сама парашютная система разработана в двух вариантах. Облегченный вариант - когда прыжок совершает парашютист с собакой. Другой, более сложный вариант системы разработан для тандемного прыжка. Он необходим, когда к подвесной системе инструктора крепится кинолог, не имеющий опыта парашютных прыжков, а уже к нему - подвесная система собаки.

К удивлению испытателей парашютов, хвостатые десантники переносят прыжки абсолютно спокойно и к испытанию высотой, которой они вроде как должны бояться, относятся с выдержкой.

Во время полета они смотрят в иллюминатор за облаками. После прыжка собаки наблюдают за приближающейся землей и даже пытаются поймать ее лапами.

После приземления собака сразу готова выполнять команды кинолога. Как отмечают испытатели, собака после прыжка ведет себя адекватно, нормально, готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся.

Система для десантирования собак потенциально интересна не только военным, но и представителям других силовых ведомств и структур.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
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