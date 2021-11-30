США толкают Китай к «мощному военному альянсу с Россией»

Как Вашингтон обманывает Пекин по поводу своих военных планов

Делегация конгрессменов США посетила Тайвань, несмотря на протесты Китая. При этом Тайбэй, в отличие от Пекина, был официально приглашен главой Белого дома Джо Байденом на «саммит демократий». Китай считает эти действия США «крайне опасными». «Газета.Ru» разбиралась, как далеко стороны готовы зайти в отстаивании своих позиций и каков здесь интерес Москвы.

25 ноября делегация Конгресса США в составе пяти парламентариев прибыла на Тайвань для встречи с местными чиновниками, сообщили американские медиа. Ее возглавил председатель комитета Палаты представителей по делам ветеранов Марк Такано.

Днем ранее стало известно, что Белый дом пригласил Тайвань на "саммит демократий", в котором, по данным Госдепартамента, должны принять участие 110 стран. Между тем Китая и России среди приглашенных не оказалось, уточнил канал CNN.

Причем приглашение президента США Джо Байдена и визит конгрессменов последовала даже несмотря на виртуальный саммит с генсеком КПК Китая Си Цзиньпином. На этой встрече американский лидер заявил о приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». Согласно ей, два международных актора Китай и Тайвань должны воссоединиться.

Сразу после виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина Китай направил в зону идентификации ПВО Тайваня ударную авиационную группу. Тем временем в акватории Южно-Китайского моря, которую Пекин считает сферой своих стратегических интересов, ВМС США и Морские силы самообороны Японии организовали маневры по поиску и уничтожению субмарин.

«Администрация Байдена неплохо представляет себе китайские «красные линии» и не собирается признавать независимость Тайваня, но при этом хочет сохранить статус-кво.

Их анализ говорит о том, что, скорее всего, Пекин в какой-то момент захочет пересмотреть этот статус. Более того, некоторые военные приготовления Китая действительно наводят на мысль, что такой сценарий в Пекине всерьез рассматривают», - рассказал «Газете.Ru» руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Эксперт обратил внимание на периодические полеты китайских ВВС в зоне идентификации ПВО Тайваня, на наращивание авианосной группы.

«Во время последнего саммита Байдена и Си Цзиньпина стороны изначально не рассчитывали на какой-то значительный «прорыв» в урегулировании серьезно обострившихся двусторонних отношений. Правда, в ходе саммита Байден сделал пару заявлений, которые можно было расценить как изменение подхода новой администрации в отношении к Китаю.

Во-первых, замечание о том, что «американская администрация не поддерживает независимость Тайваня и надеется на поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Во-вторых, заявление Байдена, что США не планируют создавать военные союзы против Китая", - считает доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, руководитель Экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов.

По его словам, что касается союзов, то это просто не соответствует действительности - как раз перед саммитом была создана именно такая структура, AUKUS, трехсторонний оборонный альянс в составе Австралии, Великобритании и США, направленный именно против Китая.

«Что касается первого замечания, относительно отсутствия поддержки независимости Тайваня, то здесь надо посмотреть, как эти слова будут соотноситься с делами. Это связано не столько с «двуличностью» американской политики, сколько с тем, поддержка Байдена продолжает падать», - заметил по этому поводу Виноградов.

По его мнению, Байден вынужден лавировать и идти на противоречивые шаги - с одной стороны, замириться с Китаем полезно, чтобы приобрести поддержку тех, кто недоволен обострением отношений (в том числе экономическими последствиями торговой и технологической войны). С другой, необходимо учитывать и позицию тех, кто настроен на продолжение конфронтации, добавил эксперт.

«Что противопоставит Китай этой попытке США его ослабить любыми способами? Продолжение политики усиления, в том числе в военном отношении. Не в последнюю очередь путем укрепления военных связей с РФ», - заключил Виноградов.

23 ноября Москва и Пекин утвердили «дорожную карту» развития сотрудничества двух государств в военной области. Главы Минобороны России и Китая заявили о заинтересованности в проведении военных маневров и морского патрулирования. Влиятельное израильское издание The Jerusalem Post даже предположило, что этот процесс «может способствовать созданию мощного военного альянса».

Юрий Мавашев