Daily Mail (Великобритания): Россия начинает серийное производство своих «неудержимых» гиперзвуковых ракет «Циркон»

После появления информации о том, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» поступает в серийное производство британцы призвали не враждовать, а сотрудничать с Москвой. Другие читатели на фоне этой информации назвали некоторые приоритеты Запада жалким зрелищем.

А Москва хвастается их способностью преодолевать все западные системы обороны

Сегодня было объявлено о начале серийного производства российских гиперзвуковых ракет "Циркон".

Эти "неудержимые" смертоносные ракеты, способные развивать скорость более 10 тысяч километров в час, были в спешном порядке отправлены в серийное производство.

Эти ракеты будут изготавливаться на сверхсекретном предприятии в Реутово после недавно состоявшихся успешных испытаний.

27 ноября, Россия объявила о начале серийного производства своих смертоносных гиперзвуковых ракет "Циркон", способных развивать скорость более 10 тысяч километров в час. Это сообщение прозвучало на фоне острой напряженности в отношениях России и Запада.

Как сообщает российское агентство ТАСС, это "неудержимое" оружие было направлено в серийное производство еще до окончания государственных испытаний.

Решение начать полномасштабное производство этих ракет на сверхсекретном предприятии в подмосковном Реутово было принято после их "успешных" испытаний. Россия сообщает, что они способны развивать скорость до 9 Махов и преодолевать все западные системы обороны.

"Серийное изготовление "Цирконов" уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться", - сообщил источник агентства.

Владимир Путин распорядился, чтобы эти ракеты начали поступать на вооружение российского военно-морского флота уже в 2022 году. Президент подчеркнул, что у этих ракет нет аналогов в мире.

18 ноября Минобороны сообщило об успешном испытательном пуске этой гиперзвуковой ракеты с фрегата в Северном море.

Месяцем ранее "Циркон" был впервые запущен с подводной лодки.

Российское государственное телевидение охарактеризовало эти ракеты как то оружие, которое Владимир Путин выберет для нанесения ударов по американским городам в случае начала ядерной войны.

Как сообщает агентство ТАСС, эта "многофункциональная гиперзвуковая ракета разработана для нанесения ударов по морским и наземным целям".

Она способна наносить удары по целям на расстоянии более 1000 километров.

В настоящее время отношения между Западом и Россией очень напряженные. Причиной тому является военное усиление России у границы Украины, которое вызывает тревогу перед возможным вторжением.

В пятницу, 26 ноября высокопоставленная чиновница Госдепартамента США Карен Донфрайд (Karen Donfried) выразила обеспокоенность в связи с "масштабными и необычными" передвижениями российских войск у украинской границы.

На следующей неделе министры иностранных дел стран НАТО обсудят варианты действий в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России. Между тем на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Москва была замешана в заговоре с целью свержения его правительства. Кремль отверг эти обвинения.

Еще одна причина напряженности связана с поставками российского газа в Европу и опасениями перед возможной нехваткой газа зимой. Между тем союзница Москвы Белоруссия помогает потоку мигрантов переходить границу Евросоюза.

Сообщается, что ракеты "Циркон" будут установлены на фрегатах, а затем и на подводных лодках.

В одном из недавних сообщений говорилось, что дальнейшие испытания ракет "Циркон" продолжатся в 2024 или 2025 году.

Ранее источник в российском Министерстве обороны сообщил: "Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем "Цирконов" будет пятая по счету субмарина "Пермь", которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц".

"Если субмарина не будет готова к тестовым запускам "Циркона" в 2024 году, их возобновят в первой половине 2025 года".

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил в октябре, что Россия обогнала Запад в сфере гиперзвукового оружия и что она намерена сохранить свое превосходство.

"Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах", - сказал он.

"Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", - добавил Борисов.

Разработкой гиперзвуковых ракет занимается "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"" в подмосковном Реутово.

Комментарии читателей:

balwant singh

Почему бы нам не начать сотрудничать с Россией в области обороны, вместо того чтобы рассматривать ее как врага?

IH8StupidPpl

Китай и Россия одновременно атакуют Украину и Тайвань сразу после окончания Зимних Олимпийских игр.

Alfred212

А между тем мы на Западе больше всего боимся оскорбить извращенцев. Жалкое зрелище!

Woodhouselad

Россия проиграла в предыдущей гонке вооружений, потому что у нее кончились деньги и она оказалась банкротом. На этот раз благодаря добыче нефти и газа русские вновь на коне, и теперь они могут позволить себе новые игрушки.

Amy198:

Забавно читать, что у России и Китая есть все эти ультрабыстрые ракеты, а у Соединенных Штатов и Соединенного Королевства - нет. По-моему, кто-то тут заливает.

Jeffnjemanzeowerri

Мне начинает казаться, что все, чем они занимаются в России, - это производство оружия.

chris an the mum

В любом случае ни Запад, ни Восток не смогут одержать победу в ядерной войне. Потому что ядерное облако пересечет Полярный круг и в конечном счете уничтожит другую сторону.

Toppers Bloke

Зачем нам сражаться с русскими? Это же не русские пытаются незаконным образом прорваться на нашу территорию, чтобы пользоваться нашими льготами.

hon estone

Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают.

Grant

Когда же наконец Запад заселит другие планеты, объявит эти новые территории своими и оставит все эти агрессивные страны позади?

ABC

И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания? Очевидно, что Daily Mail зациклилась на России.

JustAnotherVoice

В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами мы поступили бы точно так же.

J.R.Schwarzenhammer

Россия может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах. В России есть всего два пола, мужской и женский - жалкое зрелище!

ScurrilousRumours

Скажите, а что вам не нравится в России и Китае? Они не тратят время впустую на всякую чушь о критериях эффективности и не учат детей сомневаться в своей половой принадлежности.

Doris Cotterpin

Мои поздравления президенту Путину. Я уверена, что его оборонная стратегия позволит сохранять мир очень долгое время, - вспомните, как Маргарет Тэтчер однажды сказала, что наши собственные независимые средства ядерного устрашения помогли сохранять мир в течение почти 40 лет.

Уил Стюарт (Will Stewart)