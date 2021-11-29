«Росэлектроника» разрабатывает инновационные материалы для безэховых камер.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Минпромторга России приступил к разработке первых отечественных инновационных радиопоглощающих материалов для безэховых камер – экранированных комнат, предназначенных для тестирования радиоэлектронной аппаратуры. Серийное производство новых изделий и поставка заказчикам планируется в январе 2025 года.
НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») получил субсидии Минпромторга России на общую сумму 228 млн рублей на разработку двух типов высокотехнологичных радиопоглощающих материалов – тонкопленочного материала и материала на основе феррита. Данная продукция на сегодняшний день не производится в России и имеет высокий экспортный потенциал в связи с устойчивым ростом рынка безэховых камер и радиопоглощающих материалов для их производства.
Новые композитные материалы будут применяться в безэховых камерах для уменьшения переотражения СВЧ излучения, в экранных кожухах и антеннах для устранения резонанса, а также для защиты биологических объектов от электромагнитных излучений и решения проблем электромагнитной экологии.
Тонкопленочный материал будет обладать поглощающими свойствами в диапазоне частот от 70 МГц до 45 ГГц. А материал на основе феррита обеспечит качественно новый уровень производства изделий для создания абсорбера в диапазоне от 30 МГц до 2 ГГц.
Субсидии выделены по результатам конкурсов, проведенных Минпромторгом России в рамках постановления Правительства РФ от 16.12.2020 № 2136.