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Росэлектроника

«Росэлектроника» разрабатывает инновационные материалы для безэховых камер

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«Росэлектроника» разрабатывает инновационные материалы для безэховых камер
«Росэлектроника» разрабатывает инновационные материалы для безэховых камер.
Источник изображения: Росэлектроник

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех при поддержке Минпромторга России приступил к разработке первых отечественных инновационных радиопоглощающих материалов для безэховых камер – экранированных комнат, предназначенных для тестирования радиоэлектронной аппаратуры. Серийное производство новых изделий и поставка заказчикам планируется в январе 2025 года.

НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») получил субсидии Минпромторга России на общую сумму 228 млн рублей на разработку двух типов высокотехнологичных радиопоглощающих материалов – тонкопленочного материала и материала на основе феррита. Данная продукция на сегодняшний день не производится в России и имеет высокий экспортный потенциал в связи с устойчивым ростом рынка безэховых камер и радиопоглощающих материалов для их производства. 

Новые композитные материалы будут применяться в безэховых камерах для уменьшения переотражения СВЧ излучения, в экранных кожухах и антеннах для устранения резонанса, а также для защиты биологических объектов от электромагнитных излучений и решения проблем электромагнитной экологии.

Тонкопленочный материал будет обладать поглощающими свойствами в диапазоне частот от 70 МГц до 45 ГГц. А материал на основе феррита обеспечит качественно новый уровень производства изделий для создания абсорбера в диапазоне от 30 МГц до 2 ГГц.

Создание новых материалов повысит долю выпускаемой гражданской продукции, которая по своим характеристикам и стоимости будет соответствовать требованиям мирового рынка и составит серьезную конкуренцию зарубежным производителям. Свою заинтересованность в разработках уже подтвердили ряд отечественных производителей электроники. В рамках реализации проектов планируется создать более 10 высокопроизводительных рабочих мест, оборудованных современными программно-аппаратными комплексами для автоматизации процессов проектирования и производства, — сообщил заместитель генерального директора по гражданской продукции НИИ «Феррит-Домен» Айказ Оганесян.

Субсидии выделены по результатам конкурсов, проведенных Минпромторгом России в рамках постановления Правительства РФ от 16.12.2020 № 2136.

Права на данный материал принадлежат Росэлектроника
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
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