Роскосмос: Национальный центр ДЗЗ начнет свою работу в 2025 году.

Российский Национальный центр дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса должен начать свою работу в 2025 году. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко на Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития РФ и регионов.

По ДЗЗ, здесь мы планируем развернуть, и поручение президента есть — это создание Роскосмосом, обеспечение создания и функционирования Национального центра ДЗЗ, который бы явился основным центром всей российской космической системы ДЗЗ. У нас к 2024-2025 году такой центр будет создан. Работы уже ведутся. И это один из ключевых элементов инфраструктуры, который будет не только управлять космическим аппаратом, планировать космическую съемку, но и собирать информационные ресурсы и формировать именно сервисы и услуги, — сказал Заичко в ходе комиссии.

Он также отметил, что Россия уже создала полноценную наземную инфраструктуру в сфере ДЗЗ . По всей России и за рубежом развернуты 18 станций сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ.

О создании Национального центра ДЗЗ было объявлено в 2020 году, согласно информации на стай госзакупок госкорпорация «Роскосмос» в том же году заказала разработку составной части опытно-конструкторской работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса за более чем 1,379 млрд рублей.

Согласно имеющимся данным, головная площадка Национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса будет размещена в Москве, а элементы Центра будут размещены в городе Калязине (Тверская область), на базе центра дальней космической связи.

Предполагается, что Национальный центр ДЗЗ будет в своем составе иметь девять комплексов приема информации, чтобы обеспечить прием и обработку космической информации со спутников ДЗЗ «Метеор», «Канопус», «Ресурс», «Обзор» и других перспективных аппаратов, в том числе негосударственных.

Кроме того, Центр обеспечит автоматизированное управление единой территориально-распределенной системой ДЗЗ, а также оценку и контроль качества получаемых со спутников данных. В составе Центра ДЗЗ планируется создать комплексы аппаратно-программных средств для ситуационного центра, вычислительного кластера, центра тематической обработки данных, центра оказания услуг и технологического центра. Таким образом, Национальный центр ДЗЗ будет иметь такие же элементы, как и Национальный центр управления обороной (находится в ведении Минобороны РФ) и Национальный центр управления в кризисных ситуациях (в ведении МЧС).